Quảng Ninh có 2 tập thể và 1 cá nhân được tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh

Ngày 26/9, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức kỷ niệm 22 năm hình thành và phát triển của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings với chủ đề “Số hóa giá trị kỷ lục, kết nối di sản, kiến tạo tương lai”.

Tại lễ kỷ niệm, thành phố Quảng Ninh có một cá nhân được trao thẻ kỷ lục gia là Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu. 2 tập thể được trao kỷ lục Việt Nam là Công ty CP Gốm Đất Việt là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và sản xuất gạch lát ngoại thất Cotto men đá nhân tạo Hevira Park, ứng dụng công nghệ phối liệu nghiền khô siêu mịn, kết hợp phun men tạo sần và tạo nhám bề mặt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt được trao kỷ lục là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và sản xuất gạch 3 lỗ không trát có lớp bảo vệ, ứng dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu (giữa) nhận bằng khen tại lễ kỷ niệm. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Những kỷ lục được trao là một dấu mốc của đổi mới, sáng tạo và khát vọng nâng tầm giá trị đất sét nung Việt Nam của những đơn vị sản xuất tại Quảng Ninh.

Được biết, sau 22 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã từng bước xây dựng hệ sinh thái kỷ lục với hàng nghìn giá trị được xác lập trên nhiều lĩnh vực của đời sống từ những dấu ấn về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, khoa học công nghệ, giáo dục đến các thành tựu cộng đồng.

Mỗi kỷ lục không chỉ ghi nhận một thành tích đặc biệt mà còn lưu giữ những câu chuyện về con người, trí tuệ, sự sáng tạo và những giá trị mang bản sắc Việt. Sự kiện này đã mở ra những bước chuyển mới trong hành trình số hóa, kết nối và lan tỏa các giá trị Việt Nam đến cộng đồng trong nước và quốc tế.