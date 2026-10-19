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Theo dòng thời sự 19/10/2026: Đằng sau những bãi chôn chất thải

Báo Quảng Ninh trên

Khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp được đưa từ ngoài địa bàn về Quảng Ninh, tập kết rồi vận chuyển đi chôn lấp trái phép tại nhiều vị trí ở xã Thống Nhất. Sau nhiều tháng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh đã làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng liên quan và khởi tố hai bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường. Từ những bãi đất đã được san phẳng, quá trình điều tra đã phát hiện hoạt động vận chuyển, đổ thải có tổ chức, diễn ra trong nhiều tháng nhằm thu lợi bất chính.

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từ khóa:

#chất thải #ô nhiễm môi trường

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