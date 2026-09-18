Thợ mỏ vào ca: Lá chắn dưới lò

Âm thầm làm việc dưới lòng đất, lực lượng cấp cứu mỏ được ví như "lá chắn thép" bảo vệ sự sống cho những người thợ. Trong môi trường khai thác than tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, họ luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng cứu, phản ứng nhanh trước các sự cố như rò rỉ khí độc, sạt lở, cháy ngầm và những tình huống khẩn cấp khác. Sự có mặt của lực lượng cấp cứu mỏ góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động trong các đường lò, đồng thời thể hiện tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ trong phối hợp, hỗ trợ và bảo vệ đồng đội.