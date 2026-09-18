Khí thế trên những công trình 90 năm

Trên những công trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than đang được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực cho sản xuất. Mỗi công trình là một dấu mốc của đổi mới, đồng thời ghi lại dấu ấn của những người thợ đang tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” bằng lao động, trí tuệ và tinh thần làm chủ công nghệ.

Công trình băng tải vận chuyển than quy mô lớn vừa được vận hành chính thức toàn tuyến tại Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin. Đây là tuyến băng vận chuyển than liên hoàn, kết nối trực tiếp các mỏ Núi Béo và Hà Tu với Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, sau đó đưa than ra cảng Làng Khánh thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai. Đây cũng là một trong những công trình được chọn gắn biển nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Quy mô công trình đủ để tạo nên một dấu ấn riêng trong bức tranh đầu tư của ngành Than. Toàn tuyến băng tải dài gần 8,9km, công suất 1,8-4,2 triệu tấn/năm. Trong đó, tuyến từ mỏ Núi Béo đến Trạm chuyển tải Hà Tu - Núi Béo dài 2,7km, công suất 1,8 triệu tấn/năm; tuyến từ mỏ Hà Tu đến Trạm chuyển tải dài 127m, công suất 2,4 triệu tấn/năm; tuyến từ Trạm chuyển tải đến kho than tập trung mặt bằng +55 dài 1,7km, công suất 4,2 triệu tấn/năm và đoạn từ kho than tập trung mặt bằng +55 đến cảng Làng Khánh dài 4,1km, công suất 4,2 triệu tấn/năm.

Theo ông Doãn Đình Văn, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai, khi đi vào vận hành, hệ thống sẽ tạo nên một chuỗi vận chuyển khép kín với hàng triệu tấn than thương phẩm từ Núi Béo và Hà Tu được đưa bằng băng tải về Trung tâm Chế biến và kho than tập trung mặt bằng +55 trước khi tiếp tục ra cảng Làng Khánh. Các công đoạn khai thác, chế biến, lưu chứa và tiêu thụ được kết nối trong một chuỗi logistics đồng bộ hơn.

Tuyến băng tải vận chuyển than liên hoàn, kết nối trực tiếp các mỏ Núi Béo, Hà Tu với Trung tâm Chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai và cảng Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Điểm đáng chú ý là hệ thống không chỉ thay đổi phương thức vận chuyển, mà còn thay đổi tư duy của đội ngũ quản lý với quy trình điều khiển tập trung, giám sát trực tuyến, cảnh báo sự cố tự động và quản lý dữ liệu vận hành theo thời gian thực. Theo tính toán, với công suất thiết kế 4,2 triệu tấn/năm, hệ thống giúp tiết giảm chi phí vận chuyển hơn 5.000 đồng/tấn than, tương đương hơn 20 tỷ đồng/năm. Hiệu quả còn đến từ việc tối ưu công đoạn vận chuyển, giảm chi phí duy tu, sửa chữa đường sá, hạn chế hao hụt than và giảm các khoản chi thường xuyên cho vệ sinh, xử lý môi trường trong quá trình vận chuyển bằng ô tô.

Còn tại Công ty Than Thống Nhất - TKV, một công trình có vai trò đặc biệt đối với sản xuất đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ bàn tay người thợ của đơn vị. Đó là công trình thiết bị hầm bơm trung tâm -140 bổ sung và tuyến đường ống thuộc Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí, Công ty Than Thống Nhất. Công trình được triển khai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026, hoàn thành theo kế hoạch và đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Ông Trần Đăng Hải, Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất cho biết: Với một mỏ ngày càng khai thác xuống sâu, nước mỏ luôn là vấn đề gắn trực tiếp với an toàn và tổ chức sản xuất. Việc bổ sung thiết bị cho hầm bơm trung tâm mức -140 và hoàn thiện tuyến đường ống nhằm tăng cường năng lực thu gom, bơm thoát nước, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu của Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí. Như vậy, một công trình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than không chỉ giải quyết một yêu cầu trước mắt, mà còn được đặt trong định hướng sản xuất lâu dài của doanh nghiệp.

Còn với người thợ Than Thống Nhất, đây là một công trình khẳng định sức vóc và trí tuệ của thợ mỏ. Bởi vậy, suốt quá trình thi công, họ đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm vượt tiến độ nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tuyến băng tải của Tuyển than Hòn Gai và công trình hầm bơm trung tâm -140 của Than Thống Nhất là 2 điểm nhấn tiêu biểu cả về giá trị đầu tư và ý nghĩa sản xuất. Nhưng phía sau 2 công trình ấy là một không khí thi đua rộng khắp trong toàn Tập đoàn.

TKV đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu thi đua công trình trọng điểm năm 2026 lên tổng số 73 công trình. Trong đó có 12 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than. Điều đáng nói nhất về những công trình này là chúng không được tạo ra chỉ để phục vụ một ngày kỷ niệm. Sau ngày gắn biển, các công trình sẽ tiếp tục đi vào sản xuất, tiếp tục vận hành và tạo ra giá trị trong nhiều năm. Nhìn vào những công trình ấy, mỗi cán bộ lãnh đạo, thợ mỏ cũng sẽ ghi nhớ niềm tự hào vì mình đã đóng góp một phần công sức cho diện mạo đổi mới của ngành Than hôm nay và mai sau.