UBND thành phố làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Sáng 17/9, UBND thành phố Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để thống nhất các nội dung triển khai thực hiện Thông báo số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu TKV. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Về phía Tập đoàn TKV có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện các đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, TKV đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất, tăng cường quản trị chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn duy trì ổn định; dự kiến 9 tháng nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong đó, than sạch sản xuất tại Quảng Ninh 9 tháng đạt 28,2 triệu tấn, bằng 80,1% kế hoạch năm; dự kiến cả năm 2026 ước đạt 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh 9 tháng đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm; cả năm 2026 bảo đảm nộp ngân sách 16.400 tỷ đồng.

Triển khai Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tái cơ cấu, TKV đã xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai. Với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong, dẫn dắt đối với nền công nghiệp khai khoáng và an ninh năng lượng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực phát triển, Tập đoàn xác định trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung tái cơ cấu lại các đơn vị.

Trong lĩnh vực công nghiệp than triển khai sáp nhập Công ty Chế biến than Quảng Ninh vào Công ty Tuyển than Hòn Gai và tiếp tục duy trì các đơn vị khai thác, kho vận, sàng tuyển, kinh doanh than khác của TKV tại thành phố Quảng Ninh hiện nay.

UBND thành phố làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghiệp điện: Đăng ký đầu tư phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả III, công suất 660 MW đặt tại khu vực lân cận Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả hiện có. Trong lĩnh vực cơ khí triển khai thoái vốn, hợp nhất, tăng vốn các đơn vị sản xuất cơ khí của Tập đoàn tại thành phố Quảng Ninh để hình thành từ 1 đến 2 doanh nghiệp cơ khí lớn do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối. Định hướng sản lượng giai đoạn 2026-2030 và sau năm 2030, Tập đoàn đầu tư bổ sung 15 dự án mỏ than nhằm duy trì sản lượng than sạch sản xuất trong nước khoảng 40 triệu tấn/năm, kết hợp với nhập khẩu từ 10 đến 20 triệu tấn/năm.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương của thành phố Quảng Ninh cùng các ban, đơn vị của Tập đoàn tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp triển khai Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nội dung tập trung vào công tác quy hoạch, cấp phép và triển khai các dự án khai thác khoáng sản; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng; bảo đảm an toàn lao động, chăm lo đời sống, thu hút và giữ chân thợ mỏ. Đồng thời thảo luận các giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển logistics, vận tải và nhập khẩu thiết bị, tăng cường gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Việc triển khai Thông báo số 136-TB/VPTW là cơ sở quan trọng để TKV nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu Tập đoàn, qua đó mở ra những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới; trong đó, ngành Than tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, TKV cần nghiên cứu đưa vào chiến lược phát triển các giải pháp chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên, tăng khả năng chủ động nguồn cung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quá trình tái cơ cấu TKV phải gắn chặt với định hướng phát triển bền vững, hài hòa của Quảng Ninh, nhất là mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tập đoàn cần bám sát các quy hoạch dài hạn của thành phố để xác định rõ danh mục, lộ trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Cùng với hoạt động khai thác than, TKV cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn và nghiên cứu khai thác hiệu quả các giá trị sau khai thác mỏ. Trong đó, có thể nghiên cứu chuyển đổi, tận dụng một số hạ tầng, không gian mỏ phù hợp để phát triển du lịch; khai thác, cung ứng cát, đá và vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu của thành phố và các địa phương; đồng thời thúc đẩy chế biến sâu khoáng sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng cũng đề nghị TKV nghiên cứu mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như kinh tế biển, logistics, vận tải biển, hậu cần đường sắt và công nghiệp đóng tàu. Đặc biệt, thành phố kỳ vọng TKV tiếp tục phát huy thế mạnh về cơ khí, không chỉ phục vụ sản xuất than mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chế tạo thiết bị và phục vụ các ngành kinh tế khác.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để TKV nghiên cứu, triển khai các dự án trọng điểm. Qua đó, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu Tập đoàn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn tới.