Thợ mỏ vào ca: Những cô gái nhà sàng

Giữa tiếng máy gầm vang và bụi than ở Công ty Tuyển than Cửa Ông, bóng dáng những cô gái nhà sàng vẫn miệt mài bên dòng băng chuyền hối hả. Công việc phân loại "vàng đen" tuy thầm lặng nhưng đầy gian khó, đòi hỏi sức bền trước tiếng ồn, môi trường khắc nghiệt cùng đôi mắt tinh anh để lọc sạch từng viên than đạt chuẩn. Dưới gương mặt lem luốc vết than là bản lĩnh kiên cường và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ vùng mỏ. Họ chính là những "bông hoa thép" âm thầm giữ cho dòng năng lượng của Tổ quốc luôn chảy tràn.