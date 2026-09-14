Từng bước hiện đại hóa công nghệ vận tải than, giảm ô nhiễm môi trường khu vực cảng Làng Khánh

Cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, TKV đặc biệt chú trọng giảm bụi, hạn chế tác động đến môi trường trong quá trình vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than. Cụ thể hóa mục tiêu này, tại cảng Làng Khánh (phường Cao Xanh), Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đang đầu tư đồng bộ các tuyến băng tải đưa than từ mỏ qua trung tâm chế biến đến cảng, gắn với triển khai nhiều công trình bảo vệ môi trường.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn ông Doãn Đình Văn, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai về vấn đề này.

Ông Doãn Đình Văn, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai.

- Xin ông cho biết những dự án băng tải kết nối từ các mỏ vùng Hạ Long đến cảng Làng Khánh hiện được Công ty Tuyển than Hòn Gai triển khai như thế nào?

+ Xác định vận tải bằng băng tải là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực vận chuyển, đồng thời giảm tác động đến môi trường, thời gian qua Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tập trung đầu tư 3 dự án băng tải kết nối đồng bộ từ các mỏ vùng Hòn Gai qua trung tâm chế biến đến cảng Làng Khánh.

Trong đó, dự án hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh có chiều dài 8,9km, công suất 4,2 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 761 tỷ đồng; dự án hệ thống băng tải cấp than cho cụm bến số 1 cảng Làng Khánh có công suất 4,2 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 54,3 tỷ đồng. Hai dự án này đã hoàn thành, đưa vào vận hành.

Riêng dự án hệ thống băng tải cấp than cho cụm bến số 3 cảng Làng Khánh (công suất 4,2 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng) hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Công ty đang tập trung phối hợp với các nhà thầu tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tổ chức thi công và phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành đầu tháng 10/2026.

Để bảo đảm tiến độ, công ty duy trì Ban Chỉ đạo đầu tư do Giám đốc công ty trực tiếp làm Trưởng ban; xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng đối với từng dự án, gói thầu. Với những vị trí chưa có mặt bằng, nhà thầu chủ động gia công trước các cấu kiện tại xưởng để khi có mặt bằng có thể lắp dựng ngay. Công ty cũng phối hợp với TKV trong điều hành lưu chứa, tiêu thụ than tại cảng Làng Khánh, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh được đầu tư đồng bộ.

- Các tuyến băng tải đang từng bước được hoàn thiện và kết nối đồng bộ từ mỏ đến cảng Làng Khánh. Vậy khi toàn bộ hệ thống băng tải đi vào vận hành, sẽ mang lại những hiệu quả gì cho sản xuất và công tác bảo vệ môi trường, thưa ông?

+ Mục tiêu của Công ty Tuyển than Hòn Gai là từng bước hình thành hệ thống vận chuyển than đồng bộ từ các mỏ về trung tâm chế biến, từ trung tâm chế biến ra cảng và cấp trực tiếp xuống phương tiện tiêu thụ. Qua đó, từng bước chuyển từ vận chuyển than bằng ô tô sang vận chuyển bằng băng tải.

So với vận tải bằng ô tô, băng tải có ưu điểm là vận hành liên tục, ổn định, đáp ứng khối lượng vận chuyển lớn và được che chắn kín trong quá trình vận hành. Việc đưa các tuyến băng tải vào sử dụng giúp quá trình vận chuyển than từ mỏ qua trung tâm chế biến đến cảng được liên tục, đồng bộ hơn, qua đó nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ than của công ty.

Đặc biệt, khi dự án cấp than cho cụm bến số 3 hoàn thành, các tuyến băng tải tại khu vực Làng Khánh sẽ được kết nối đồng bộ hơn. Đây là giải pháp quan trọng giúp công ty hiện đại hóa công nghệ vận tải, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời giảm tác động đến môi trường và khu dân cư. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường sản xuất sáng - xanh - sạch, góp phần cùng thành phố Quảng Ninh hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

- Ông có thể cho biết, ngoài đầu tư các tuyến băng tải, Công ty Tuyển than Hòn Gai đang triển khai những giải pháp nào để tiếp tục giảm bụi, kiểm soát nước thải và cải thiện môi trường tại cảng Làng Khánh?

+ Bảo vệ môi trường được Công ty Tuyển than Hòn Gai xác định là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, đồng bộ với hoạt động sản xuất. Riêng năm 2026, nhiều công trình môi trường trọng điểm tại cảng Làng Khánh đã được đầu tư và đưa vào sử dụng. Nổi bật là hệ thống tường chắn bụi cao 14m bao quanh các kho than tại cụm bến số 1 và số 3 đã đưa vào sử dụng từ đầu năm.

Công ty cũng hoàn thành trồng cây xanh xung quanh mặt bằng sản xuất và dọc các tuyến vận chuyển trong tháng 8; duy trì hệ thống phun sương dập bụi tại các kho than và đường nội bộ; sử dụng 3 hệ thống phun sương cao áp cố định, 2 hệ thống di động, cùng xe tưới đường, phun sương dập bụi. Khoảng 200.000m² bề mặt các đống than được che phủ nhằm hạn chế bụi trong mùa hanh khô và than trôi khi mưa lớn.

Cùng với kiểm soát bụi, công ty duy trì hệ thống rãnh thu gom, hố lắng, hồ môi trường để kiểm soát nước trước khi thải ra môi trường; thường xuyên xúc dọn, khơi thông hệ thống thoát nước và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.

Thời gian tới, công ty tiếp tục ưu tiên các dự án, thiết bị và công nghệ có tiêu chí môi trường cao; hoàn thiện hệ thống vận tải than bằng băng tải, các công trình xử lý nước thải, hồ môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường. Mục tiêu là vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ than, vừa tiếp tục cải thiện cảnh quan, xây dựng môi trường sản xuất sáng - xanh - sạch.

- Xin cảm ơn ông!