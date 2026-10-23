Mở hướng du lịch vùng biên

Sở hữu cửa khẩu quốc tế, không gian văn hóa đặc sắc cùng hệ thống dịch vụ thương mại sôi động, phường Móng Cái 1 có nhiều điều kiện phát triển du lịch vùng biên. Để tạo giá trị kinh tế bền vững, địa phương đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, kết nối các điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Tiếp giáp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) qua hệ thống cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phường Móng Cái 1 có lợi thế phát triển du lịch cửa khẩu, thương mại và giao lưu quốc tế. Đây cũng là điểm kết nối khách du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời liên kết các hành trình khám phá vùng biên với những điểm đến khác của Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 900.000 lượt khách làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Sức hút của địa phương còn đến từ các điểm đến du lịch nổi tiếng như: Biển Trà Cổ, mũi Sa Vĩ, rừng ngập mặn Trà Cổ và khu vực Bình Ngọc. Nơi đây còn có hệ thống di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, như: Đình Trà Cổ, chùa Nam Thọ, nhà thờ Móng Cái và các địa điểm gắn với lịch sử địa phương, tạo nguồn tài nguyên để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Hiện phường có 132 cơ sở lưu trú, 15 doanh nghiệp lữ hành, 7 chợ và trung tâm thương mại cùng hơn 1.800 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Đặc biệt, đầu tháng 9 vừa qua, Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort chính thức đi vào hoạt động, bổ sung lựa chọn lưu trú với hệ thống tiện ích đa dạng như bãi biển riêng, bể bơi, spa, sân pickleball, gym, khu vui chơi trẻ em và trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách. Tổ hợp nghỉ dưỡng góp phần đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách và tạo điều kiện kéo dài thời gian lưu trú tại Trà Cổ.

Ông Đoàn Tuấn Hải, Tổng Quản lý Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort, cho biết: Đơn vị định hướng khai thác đa dạng phân khúc thị trường, từ khách Trung Quốc, khách hội nghị, hội thảo đến du lịch MICE; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trong tỉnh, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để thu hút khách nội địa. Việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện hạ tầng và khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, văn hóa địa phương sẽ góp phần gia tăng sức cạnh tranh, tạo nền tảng để Trà Cổ phát triển thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Công tác quảng bá cũng được đổi mới thông qua các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội. Phường đã ứng dụng phần mềm trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng 15 clip quảng bá các điểm du lịch. Các hoạt động giao lưu xuyên biên giới trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung, như: Hát đối trên sông, chạy bộ, đạp xe xuyên biên giới và tổ chức giải bóng đá góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vùng biên. Với hệ thống điểm đến đa dạng cùng sản phẩm du lịch hấp dẫn, từ đầu năm đến nay, phường đã đón gần 3,5 triệu lượt du khách, trong đó, khách lưu trú đạt gần 1,3 triệu lượt, doanh thu đạt trên 8.300 tỷ đồng.

Khu vực nhà hàng của Trà Cổ Long Beach Hotel and Resort được bố trí chu đáo, chuyên nghiệp.

Theo ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, địa phương đang tăng cường quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch; rà soát các di tích, danh lam thắng cảnh, nâng cao chất lượng hoạt động lưu trú, lữ hành và đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch. Công tác vệ sinh môi trường bãi biển, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Bình Ngọc - Trà Cổ và bảo tồn cấu trúc nguyên bản của Di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ cũng được chú trọng. Phường cũng đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp lữ hành qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phát triển tour ngắm cảnh và trải nghiệm văn hóa xuyên biên giới; khai thác ẩm thực biển, từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục vụ du khách.

Thời gian tới, phát triển kinh tế ban đêm là một trong những hướng đi mà phường Móng Cái 1 đặt ra thông qua việc xây dựng các điểm du lịch, khuyến khích dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí và sản phẩm mang bản sắc địa phương nhằm tăng trải nghiệm và khai thác tốt hơn nhu cầu chi tiêu của du khách. Bên cạnh đó, tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, địa phương cũng nghiên cứu đầu tư dịch vụ mua sắm, ăn uống phục vụ khách du lịch để nâng cao chất lượng đón tiếp và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Việc kết nối đồng bộ các lợi thế về cửa khẩu, biển đảo, văn hóa và ẩm thực thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đi kèm với nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường, là nền tảng cốt lõi để phường Móng Cái 1 phát triển du lịch bền vững. Từ đó, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế dịch vụ vùng biên.