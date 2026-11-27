Khẳng định động lực tăng trưởng mới

Lĩnh vực công nghiệp nói chung, công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng được coi là động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, là xương sống của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nền kinh tế hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Xác định rõ tầm quan trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo, Quảng Ninh đã và đang tập trung thu hút đầu tư cho lĩnh vực này, đặc biệt là đối với những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án ngoài ngân sách nhà nước.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12%/năm. Trong đó, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%. Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đặc biệt phải cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, năng lượng mới...

Triển khai nghị quyết, Quảng Ninh đã và đang tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và tạo các động lực tăng trưởng mới; xây dựng, triển khai đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực; thu hút phát triển năng lượng tái tạo, phát triển các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo…

Khánh thành Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain của Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) tại KCN Hải Hà. Ảnh: Mạnh Trường

Thành phố xác định khu vực công nghiệp nói chung, ngành chế biến, chế tạo nói riêng không chỉ là nền tảng phát triển kinh tế, mà còn là sức hút mạnh mẽ đối với các dòng đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư tư cũng như vốn đầu tư nước ngoài.

Từ những chiến lược, hoạch định cụ thể cho từng quý và cả năm 2026, 10 tháng qua, khu vực công nghiệp nói chung, công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 19,29% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, với tỷ trọng trong GRDP ước cả năm 2026 chiếm 14,5%, vượt chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND thành phố giao.

Thành phố Quảng Ninh đã đưa 13 doanh nghiệp chế biến, chế tạo mới vào hoạt động, đạt 108,33% kế hoạch năm là 12 doanh nghiệp. Tiêu biểu phải kể đến Tập đoàn LITE-ON Technology Corporation (Đài Loan - Trung Quốc) đã khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Amata Sông Khoai, phường Hiệp Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư 690 triệu USD, diện tích quy hoạch khoảng 30ha. Dự án sản xuất các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, truyền thông, điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng. Tổng công suất thiết kế gần 124 triệu sản phẩm/năm. Đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Trước đó, tại Khu công nghiệp Hải Hà, Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) cũng đã khánh thành Nhà máy Sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain. Dự án có tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất thiết kế khoảng 42 triệu m² vải/năm, góp phần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ngành dệt may của thành phố.

Quảng Ninh đang quyết tâm phấn đấu mục tiêu tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2026, đạt 26,3%; tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này trong GRDP của thành phố đạt trên 14%. Với quyết tâm đó, Quảng Ninh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong thời gian tới và cả giai đoạn 2026-2030. Trong đó, năm mới 2027, Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, triển khai Đề án phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.