Thu Fest 2026: Lung linh sắc màu, rộn ràng niềm vui

Trong 2 ngày 18 và 19/9, không gian khu đô thị vịnh biển Halong Marina trở nên rực rỡ, náo nức với Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026. Ánh đèn, sắc màu, tiếng trống hội, âm nhạc, cùng những hoạt động vui chơi, trải nghiệm đã tạo nên một không khí Trung thu sôi động, ấm áp. Trong không gian ấy, những ánh mắt háo hức, nụ cười trong trẻo và tiếng cười giòn tan của các em nhỏ hòa cùng niềm vui của gia đình, người dân và du khách, tạo nên những khoảnh khắc tươi đẹp, tràn đầy sức sống của một mùa Trung thu đoàn viên.

Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” được tổ chức tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Các tiết mục múa rồng, lân không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu.

Màn trình diễn Mai Hoa Thung hấp dẫn trong chương trình.

Các em nhỏ thích thú cùng đùa vui với lân dưới sân khấu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, top 6 Hoa hậu Thế giới năm 2026, Hoa hậu Liên lục địa 2022, chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ tại Đêm hội Trăng rằm.

Đặc biệt, tại Thu Fest 2026, phường Bãi Cháy dành tặng người dân và du khách chiếc bánh Trung thu khổng lồ nặng 199kg, đường kính 1,2m, với 2 loại nhân truyền thống: Thập cẩm và đậu xanh, do các nghệ nhân của thương hiệu bánh Omeli thực hiện.

Các em nhỏ háo hức nhận bánh phá cỗ Trung thu.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính, Thu Fest 2026 còn có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian để các em nhỏ vui chơi, trải nghiệm.

Các bạn nhỏ ngắm những mâm ngũ quả được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt, trải nghiệm các gian hàng bán, trưng bày sản phẩm Trung thu.

Đặc biệt, màn diễu hành xe mô hình Trung thu qua các tuyến phố như thắp sáng không gian đêm hội, mang sắc màu rực rỡ và niềm vui đến với đông đảo người dân, nhất là các em nhỏ.

Nhiều mô hình xe Trung thu với đủ hình dáng, màu sắc rực rỡ nối dài trên các tuyến phố, tạo nên màn diễu hành sinh động, đưa không khí Trung thu lan tỏa đến mọi người.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội Trung thu mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn, niềm vui cho đông đảo người dân, nhất là các em nhỏ.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, phía dưới là đoàn xe diễu hành lung linh sắc màu đã tạo nên không gian lễ hội đặc sắc, sôi động cho Bãi Cháy nói riêng, Quảng Ninh nói chung dịp Tết Trung thu.