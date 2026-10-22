Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp

Thời gian qua Quảng Ninh luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn với nhiều giải pháp thiết thực.

Công tác tổ chức, nhân sự được triển khai gắn với yêu cầu duy trì hoạt động hành chính thông suốt. Quảng Ninh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 99,98% cử tri tham gia và bầu đủ đại biểu theo quy định. Thành phố cũng đã kiện toàn nhân sự UBND các cấp; tổ chức bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố.

Người dân thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô đi bầu cử trưởng thôn (ngày 16/8/2026).

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh nhận được sự đồng thuận của 99,96% nhân dân trên địa bàn và sự tán thành của 100% đại biểu HĐND. Ngày 24/8/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2026/QH16, theo đó, thành phố Quảng Ninh chính thức hoạt động theo mô hình mới từ 1/9/2026.

Địa phương đồng thời phân loại đơn vị hành chính, rà soát địa giới và hoàn thiện hồ sơ quản lý. Với 54 xã, phường, đặc khu, thành phố công nhận 33 đơn vị loại I, 19 đơn vị loại II, 2 đơn vị loại III; hoàn thành hồ sơ phân loại thành phố Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, phường Mạo Khê và đặc khu Vân Đồn là đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt. Công tác rà soát, xác minh, chuyển vẽ 19 tuyến địa giới có thay đổi, hoàn thiện hồ sơ, mốc giới và phương án tạm thời xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cũng được thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố phân cấp, ủy quyền nhằm xác định rõ thẩm quyền giữa các cấp, các ngành, tránh chồng chéo trong xử lý nhiệm vụ. 9 tháng năm 2026, UBND thành phố ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền. Các quyết định được ban hành tạo căn cứ để cơ quan, đơn vị giải quyết công việc theo phạm vi được giao, gắn trách nhiệm với đầu mối trực tiếp và tăng cường phối hợp.

Việc phân cấp đi cùng điều chỉnh nhân lực và tổ chức lại nhiệm vụ. Quảng Ninh bố trí, điều chuyển, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về cấp xã; chuyển giao, kiện toàn các đơn vị, nhiệm vụ liên quan đến y tế, hành chính công, GPMB, đầu tư công và hạ tầng đô thị.

Thành phố cũng rà soát quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận diện khó khăn về tổ chức, thủ tục, hạ tầng số và năng lực cán bộ cơ sở để xử lý vướng mắc. Việc đánh giá từ thực tiễn là căn cứ để điều chỉnh cách phối hợp và phân bổ nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy mới không chỉ ổn định về tổ chức, mà còn đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc ở địa bàn.

Các tổ công tác của phường Đông Triều tập trung rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin người sử dụng đất.

Trong cải cách hành chính, Quảng Ninh tập trung rà soát danh mục, chuẩn hóa quy trình và mở rộng dịch vụ trực tuyến; ban hành 259 quyết định công bố danh mục thủ tục và 215 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ. Hiện có 2.128 TTHC thuộc thẩm quyền địa phương được cung cấp trực tuyến, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch trên môi trường số.

Thời gian giải quyết giảm 40% đối với 1.249/2.069 TTHC do Trung ương quy định và giảm 39% đối với 703/1.031 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Với nhóm thủ tục đặc thù, địa phương bãi bỏ 21 thủ tục, điều kiện, quy định không còn phù hợp; đồng thời bãi bỏ 50% thủ tục đặc thù và giảm 50% thời gian giải quyết đối với 4 thủ tục. Các điều chỉnh này giúp giảm thời gian hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, toàn địa bàn tiếp nhận 652.503 hồ sơ, gồm 632.691 hồ sơ mới và 19.812 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đã giải quyết 635.870 hồ sơ, trong đó 627.507 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,7%. 100% phí, lệ phí TTHC được thu qua thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. Kết quả này phản ánh nỗ lực duy trì tiến độ xử lý trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức của thành phố.

Quảng Ninh còn đẩy mạnh số hóa hồ sơ, khai thác cơ sở dữ liệu để hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin. Cách làm này góp phần giảm giấy tờ trùng lặp, thuận lợi hơn trong tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và gắn chuyển đổi số trực tiếp với cải cách thủ tục.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đầm Hà hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Việc kiện toàn bộ máy của thành phố cũng gắn chặt với việc cập nhật, rà soát các quy định phục vụ hoạt động quản lý. Theo đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Trong 9 tháng, các cơ quan thẩm định 134 dự thảo; HĐND thành phố ban hành 32 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 75 quyết định, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 9 quyết định. Thành phố tham mưu ban hành 4 nghị quyết của HĐND, đồng thời tổng rà soát hệ thống văn bản trên địa bàn nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý, điều hành.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 2.381 lượt với 3.160 người, tiếp 2.158 vụ việc. Trong 405 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 334 vụ, đạt 82%; tỷ lệ giải quyết tố cáo đạt 100%. Qua tiếp công dân, các cơ quan có thêm cơ sở nắm bắt những vướng mắc phát sinh, xem xét trách nhiệm giải quyết và hạn chế để vụ việc kéo dài.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tập trung vào những vụ việc phức tạp. Trong 9 tháng, Thanh tra thành phố thực hiện 70 cuộc, gồm 31 cuộc theo kế hoạch, 39 cuộc đột xuất; ban hành kết luận 52 cuộc. Cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi cho ngân sách 89,124 tỷ đồng, giảm trừ, loại khỏi giá trị quyết toán 11,674 tỷ đồng và xử lý nội dung liên quan 3.877,99m² đất. Qua đôn đốc kết luận, đã thu hồi 56,676 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 10,283 tỷ đồng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Hiệu quả điều hành còn thể hiện qua giải ngân đầu tư công. Đến hết quý III, giá trị giải ngân trên địa bàn ước đạt 16.342 tỷ đồng, bằng khoảng 76% kế hoạch năm, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 48%. Kết quả cho thấy tiến độ có chuyển biến so với cùng kỳ. Giải ngân là một chỉ báo về khả năng tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị và xử lý công việc trong quá trình triển khai dự án.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không chỉ là yêu cầu trong quá trình sắp xếp tổ chức, mà còn là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và phục vụ nhân dân. Với những đổi mới trong phương thức điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.