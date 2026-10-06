Đổi mới công tác cán bộ, nâng hiệu quả điều hành

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng vươn lên dẫn đầu cả nước, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là nỗ lực đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó công tác cán bộ được xác định là khâu then chốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kỳ Thượng giải quyết công việc cho người dân.

9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng than sạch, điện sản xuất vượt kịch bản 9 tháng; 12/12 dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng cả năm. Du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá, với tổng khách du lịch 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,545 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kịch bản, 5/5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu hoàn thành kịch bản. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ, riêng thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch cả năm. Hết quý III giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% chỉ tiêu. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1,314 tỷ USD. Toàn thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm. Toàn thành phố đã tạo thêm 23.650 việc làm, đạt 100,6% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,46%; tỷ lệ người dân đã lập dữ liệu sức khỏe đạt 98,3%. Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe buýt đưa đón học sinh... được triển khai đạt kết quả tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm

Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Những kết quả tích cực mà thành phố đạt được là thành quả của sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đổi mới công tác cán bộ theo hướng thực chất.

Cán bộ phường Bình Khê và cán bộ khu Tràng An 2 kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trên địa bàn thôn khu Tràng An 2.

Thành phố từng bước hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và chính sách cán bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, công tác cán bộ của thành phố đã hướng mạnh hơn về cơ sở. Quảng Ninh kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ cho 54 xã, phường, đặc khu đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp. Quảng Ninh cũng đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030; xây dựng, triển khai Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm chú trọng nhằm phát huy năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn của từng cán bộ trong quá trình vận hành tổng thể của hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 221 trường hợp; đồng ý chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử từ nguồn nhân sự tại chỗ đối với 3 vị trí; cho chủ trương chuyển công tác đối với 1 trường hợp; cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với 2 trường hợp.

Đáng chú ý, thành phố cũng đã có chính sách thu hút, trọng dụng người tài, đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ.

Những đổi mới này góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hướng tới xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

“Những chuyển biến trong hoạt động của bộ máy là điều người dân cảm nhận được. Nhất là tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ cán bộ trong giải quyết công việc. Cán bộ lắng nghe dân, khi người dân đến liên hệ thì hướng dẫn cụ thể, rõ ràng; những việc thuộc trách nhiệm của mình thì chủ động xử lý, việc khó thì tìm cách tháo gỡ, không đùn đẩy, né tránh. Nhiều cán bộ sâu sát cơ sở hơn, trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh để giải quyết. Từ những việc cụ thể đó, người dân có thể thấy rõ kinh tế phát triển, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng lên cũng cho thấy hiệu quả từ sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và công tác cán bộ” - ông Nguyễn Thanh Liêm, phường Hạ Long, chia sẻ.