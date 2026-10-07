Dải Gaza ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10

Người dân Israel ngày 7/10 đã tham dự các hoạt động tưởng niệm cuộc tấn công ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng, 251 người bị bắt làm con tin và châm ngòi cho cuộc chiến tàn khốc tại Gaza. Đây là năm đầu tiên tất cả các con tin trở về.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, sau nhiều tháng xung đột. Ảnh: AP

Tại miền Nam Israel, các gia đình tưởng niệm người thân tại các giao lộ, hầm trú bom và địa điểm từng diễn ra lễ hội âm nhạc Nova, nơi các tay súng do Hamas dẫn đầu tấn công 3 năm trước.

Trong khi đó, khoảng 2 triệu người Palestine tại Gaza tiếp tục sống trong các trại lều tạm bợ, nhiều khu vực đô thị đã biến thành đống đổ nát. Hơn một nửa diện tích Gaza vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Dù một thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây gần một năm, các cuộc tấn công của Israel vẫn diễn ra gần như hằng ngày.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 74.000 người Palestine, một nửa trong số này là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 đã chấm dứt các cuộc giao tranh ác liệt nhất, song các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn nhằm vào những người mà Israel cho là thành viên Hamas.

Với Elkana Bohbot, 37 tuổi, năm nay là lần đầu tiên anh tham gia lễ tưởng niệm ngày 7/10 tại Israel sau khi được trả tự do hồi năm ngoái, kết thúc 738 ngày bị Hamas giam giữ. Bị bắt cóc tại lễ hội Nova, Bohbot cho biết phần lớn thời gian bị giam dưới lòng đất trong một đường hầm tối tăm và ẩm thấp.

Trong 11 tháng kể từ khi được trả tự do, Bohbot trải qua quá trình phục hồi, viết sách và bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết. Tháng 8/2026, vợ Bohbot sinh con gái Michele, thực hiện lời hứa mà anh tự nhủ trong những ngày bị giam giữ rằng cậu con trai 5 tuổi sẽ có một người em.

“Sự ra đời của Michele không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là lời khẳng định rằng chúng tôi đã từng hiện diện nơi đây và sẽ mãi mãi tồn tại”, anh Bohbot chia sẻ.

Cuộc tấn công ngày 7/10 cũng mở đầu cho một loạt diễn biến làm thay đổi sâu sắc Trung Đông. Israel đã chiếm giữ các khu vực ở Syria và Li-Băng, trong khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Bạo lực cũng gia tăng tại Bờ Tây, nơi những người định cư Israel cực đoan bị cáo buộc tấn công người Palestine và phá hủy tài sản của họ.

Ba năm sau cuộc tấn công, Israel tiếp tục tưởng niệm những người thiệt mạng, trong khi người Palestine tại Gaza vẫn vật lộn với những hậu quả nặng nề của chiến tranh.