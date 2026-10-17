Công nghệ vì sức khỏe

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Y tế Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh. Cùng với đầu tư trang thiết bị hiện đại, các cơ sở y tế chú trọng đào tạo, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, cải tiến quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mới đây, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã điều trị thành công cho bệnh nhân P.N.T (30 tuổi, xã Hải Sơn) bị viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Dù được thở máy với nồng độ oxy cao nhất, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện. Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ của bệnh viện đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), một trong những công nghệ hồi sức hiện đại, có khả năng hỗ trợ hoặc thay thế tạm thời chức năng của tim, phổi hoặc cả hai để duy trì sự sống cho bệnh nhân nguy kịch. Kết hợp với lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức chuyên sâu, sau khoảng một tuần điều trị, chức năng phổi của bệnh nhân hồi phục, được cai ECMO, ngừng thở máy và lọc máu.

Theo bác sĩ CKII Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, việc làm chủ kỹ thuật ECMO trong nhiều năm qua tại bệnh viện đã giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ khi phải chuyển tuyến. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã thực hiện 20 ca ECMO cho các bệnh nhân suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tối ưu kỹ thuật ECMO, mở rộng chỉ định, đa dạng các phương thức hỗ trợ và hướng tới triển khai ECMO di động, qua đó rút ngắn thời gian người bệnh tiếp cận kỹ thuật. Trung tâm cũng đẩy mạnh đào tạo, cập nhật chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực hồi sức chuyên sâu, mang kỹ thuật cao đến gần người bệnh hơn.

Điều trị ECMO cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Cùng với ECMO, Bệnh viện Đa khoa thành phố tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật mới, công nghệ cao trong ghép tạng, tim mạch can thiệp, phẫu thuật thần kinh và chẩn đoán hình ảnh… Việc ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đang giúp bệnh viện tăng khả năng điều trị các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương.

Những năm gần đây, các bệnh viện tại Quảng Ninh đã tăng cường đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực để triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Đến nay, các bệnh viện trên địa bàn thực hiện được trên 83% kỹ thuật của tuyến Trung ương. Từ năm 2025 đến nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận và 4 ca ghép giác mạc. Nhiều ca bệnh nặng, phức tạp được điều trị tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Bệnh viện Bãi Cháy là đơn vị đầu tiên tại Quảng Ninh đưa vào sử dụng ứng dụng App khám, chữa bệnh trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong điều trị, các cơ sở y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh. Từ ngày 1/7/2026, Bệnh viện Bãi Cháy là đơn vị đầu tiên tại Quảng Ninh đưa vào sử dụng ứng dụng App khám, chữa bệnh trên điện thoại thông minh. Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích, cho phép người dân đặt lịch khám từ xa, tìm hiểu thông tin và lựa chọn bác sĩ, thời gian khám phù hợp, đồng thời tra cứu kết quả và lịch sử khám, chữa bệnh trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (khu Cao Thắng 1, phường Hà Lầm), một trong những người được hướng dẫn sử dụng ứng dụng, chia sẻ: “Trước đây, tôi thường gọi điện thoại để đặt lịch khám. Nay được hướng dẫn thêm cài đặt ứng dụng, tôi có thể chủ động chọn ngày, giờ khám ngay trên điện thoại rồi đến bệnh viện theo lịch hẹn. Kết quả khám cũng có thể xem lại trên điện thoại, không phải lưu giữ nhiều giấy tờ như trước”.

Ứng dụng khám bệnh của Bệnh viện Bãi Cháy được kết nối với hệ thống bệnh án điện tử, cho phép lưu trữ, tra cứu thông tin khám, chữa bệnh của người dân. Việc đồng bộ dữ liệu hỗ trợ bác sĩ theo dõi quá trình điều trị, đồng thời giúp bệnh viện quản lý lịch khám, điều phối hoạt động tiếp đón và giảm thời gian thực hiện thủ tục. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, bổ sung các tiện ích như nhắc lịch khám, thông tin đơn thuốc và tiêm chủng.

Phẫu thuật vi phẫu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Quảng Ninh đã triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở y tế công lập và 4 cơ sở y tế tư nhân từ năm 2024. Các cơ sở khám, chữa bệnh cũng đẩy mạnh sử dụng đơn thuốc điện tử, khai thác thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý. Cùng với đó, ngành hiện đang tích cực lập và lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,42 triệu người, đạt 98,82% dân số; trong đó, trên 1,32 triệu hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu dữ liệu.

Giai đoạn 2020-2025, toàn ngành triển khai 13 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thành phố và trên 2.000 nhiệm vụ cấp cơ sở. Các bệnh viện tăng cường hội chẩn từ xa với tuyến Trung ương và giữa các cơ sở y tế trong thành phố, giúp đội ngũ thầy thuốc cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm điều trị và tiếp nhận những kỹ thuật mới.

Ngày 13/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2943/QĐ-UBND phê duyệt Đề án và Kế hoạch phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là những nội dung trọng tâm, gắn với phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chất lượng phục vụ người dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Trịnh Văn Mạnh cho biết: “Thời gian tới, ngành Y tế tập trung phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu triển khai robot phẫu thuật và các công nghệ mới trong điều trị. Cùng với đầu tư trang thiết bị, ngành chú trọng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế, kết nối thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Mục tiêu là đưa các kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào thực tiễn, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương”.