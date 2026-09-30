Tổng duyệt vở kịch "Cạm bẫy"

Tối 29/9, tại phường Bãi Cháy, Nhà hát Nghệ thuật TP Quảng Ninh tổ chức tổng duyệt vở diễn về chủ đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2026.

Cảnh bộ đội biên phòng giải cứu nạn nhân.

Vở kịch có tên gọi “Cạm bẫy” của tác giả kịch bản NSND Nguyễn Trọng Bình; đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai với nội dung phản ánh những vấn đề đang đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm mua bán người, lừa đảo qua mạng xã hội và những nguy cơ đối với thanh thiếu niên, phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Vở kịch được xây dựng từ những câu chuyện mang tính đời sống, bắt đầu từ những lời mời gọi tưởng như vô hại, những lời hứa về một công việc tốt, một cuộc sống đổi đời, nhưng phía sau đó có thể là cạm bẫy của tội phạm và những bi kịch không thể lường trước.

Một cảnh trong vở diễn.

Vở diễn không chỉ là một bức tranh đa chiều khắc họa những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của tội phạm, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về sự nhẹ dạ, cả tin, cũng như những cạm bẫy ngọt ngào luôn rình rập.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chân thực, giàu cảm xúc và đầy kịch tính, vở diễn “Cạm bẫy” lột tả sự giằng xé nội tâm của những nạn nhân lầm đường lạc lối, đồng thời tôn vinh tinh thần mưu trí, dũng cảm của các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thầm lặng nhưng đầy cam go.

Vở diễn góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua vở diễn, mỗi người sẽ có thêm những bài học quý giá để tự bảo vệ bản thân, gia đình và chung tay đẩy lùi cái ác ra khỏi cộng đồng.

Tại chương trình tổng duyệt, Hội đồng nghệ thuật đã đánh giá cao vở diễn, góp ý chỉnh sửa một số nội dung cụ thể. Sau buổi tổng duyệt, Nhà hát Nghệ thuật Quảng Ninh sẽ biểu diễn phục vụ bà con nhân dân luân phiên tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.