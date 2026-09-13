“Woman Unknown” giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice

“Woman Unknown”, bộ phim chính kịch lấy bối cảnh Đan Mạch sau thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng, đã giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Ban giám khảo do nữ diễn viên, đạo diễn Maggie Gyllenhaal đứng đầu đã công bố các giải thưởng ngày 12/9.

Đạo diễn May el-Toukhy nhận giải Sư tử Vàng cho Phim hay nhất với tác phẩm “Woman Unknown” tại lễ bế mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83 ở Venice, Italy, ngày 12/9/2026. Ảnh: AP

Đạo diễn May el-Toukhy giành giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Venice.

“Với cá nhân tôi, “Woman Unknown” nói về cơ thể phụ nữ như một chiến trường. Đồng thời, bộ phim kể câu chuyện về những phụ nữ không được nhìn thấy, bị vô hình hóa và không có tiếng nói” - bà May el-Toukhy chia sẻ.

Bộ phim “Woman Unknown”, hiện chưa có nhà phát hành tại Bắc Mỹ, xoay quanh một cô gái trẻ làm bảo mẫu kiêm giúp việc, chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có trong thời gian ngay sau chiến tranh. Tuy nhiên, quá khứ từng có quan hệ tình cảm với một binh sĩ Đức đe dọa hủy hoại danh tiếng của cô.

Nữ diễn viên Mathilde Arcel, người đảm nhận vai chính, giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Xúc động khi nhận giải, bà cho biết đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh và cũng là lần đầu tiên tham dự một liên hoan phim.

Bộ phim “Possible Love” của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong giành giải Sư tử Bạc. Tác phẩm khai thác chủ đề giai cấp và lao động, đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lee sau 8 năm kể từ bộ phim được đánh giá cao “Burning”.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ý nghĩa của lao động dần phai nhạt, còn các mối liên kết giữa con người ngày càng bị đứt gãy. Tôi làm bộ phim này để đặt câu hỏi điện ảnh có thể và nên làm gì trong những thời điểm như thế này” – đạo diễn Lee Chang-dong nói. Ông cho biết ông coi giải thưởng là lời động viên để tiếp tục theo đuổi những câu hỏi đó.

“NAZA”, bộ phim tài liệu của hai nhà làm phim Israel, Yuval Abraham và Rachel Szor, nói về các chiến lược quân sự được sử dụng trong cuộc chiến tại Gaza, giành giải đặc biệt của Ban giám khảo.

“NAZA” được bổ sung muộn vào hạng mục tranh giải chính theo đề nghị của các nhà làm phim và cũng ra mắt vào cuối lịch trình liên hoan. Tuy nhiên, bộ phim nhanh chóng tạo dấu ấn khi nhận tràng vỗ tay kéo dài khoảng 25 phút, lập kỷ lục tại Venice.

Được quay bí mật trong 3 năm trên các mái nhà ở Tel Aviv vào ban đêm, “NAZA” ghi lại lời kể của 24 người từng phục vụ trong quân đội Israel, trong đó có sĩ quan tình báo và binh sĩ. Họ cung cấp các góc nhìn về cuộc chiến tại Gaza.

Ban Giám khảo trao giải Sư tử Bạc hạng mục đạo diễn cho Ilya Krzhanovsky với bộ phim “Dau”, dự án về các nhà vật lý Liên Xô chế tạo bom nguyên tử và mất hơn 20 năm để hoàn thành.

Đạo diễn Pháp Stéphane Brizé giành giải Kịch bản xuất sắc với bộ phim chính kịch về doanh nghiệp “A Good Little Soldier”. Malou Khebizi nhận giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên trẻ triển vọng với vai diễn trong “A Place to Heal” của đạo diễn Cédric Kahn, lấy bối cảnh một khoa tâm thần vị thành niên tại bệnh viện công.

Các giải thưởng tại Liên hoan phim Venice thường được xem là một trong những chỉ dấu sớm cho mùa Oscar. Trong những năm gần đây, liên hoan này từng tạo đà cho các chiến dịch tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của những tên tuổi như Brendan Fraser và Adrien Brody.