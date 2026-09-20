Bùi Tuấn Ngọc và những giai điệu tự hào về quê hương Quảng Ninh

Ca sĩ, nhạc sĩ, Đại úy Bùi Tuấn Ngọc (SN 2000), là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ Quảng Ninh. Tuấn Ngọc sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Cả tuổi thơ gắn bó với Quảng Ninh, chính mảnh đất quê hương anh hùng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cùng con người nghĩa tình, hào sảng đã hun đúc tình yêu, lòng tự hào về quê hương, đất nước in dấu trong từng giai điệu, ca khúc mà anh sáng tác.

Lựa chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Tuấn Ngọc thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tốt nghiệp thủ khoa Khoa Thanh nhạc khóa 38. Từ giảng đường, anh bước vào môi trường quân đội, chính thức khoác lên mình hai màu áo nghệ sĩ và chiến sĩ. Hiện anh công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Dù tuổi đời còn trẻ, Bùi Tuấn Ngọc đã có khoảng 50 ca khúc sáng tác, trong đó gần 30 tác phẩm được công bố. Từ những bài hát về người lính, gia đình đến quê hương, đất nước, âm nhạc của anh được hình thành từ những điều gần gũi, bình dị, nhưng luôn hướng đến những giá trị lớn lao: Tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Với Quảng Ninh, tình yêu ấy được Tuấn Ngọc gửi gắm qua những sáng tác ở nhiều thời điểm khác nhau, thể hiện cảm xúc của người nghệ sĩ trẻ về quê hương qua từng chặng đường phát triển.

“Quảng Ninh trong tôi” được Bùi Tuấn Ngọc sáng tác năm 2016 khi còn là học sinh Trường THPT Hòn Gai. Bằng cảm xúc trong trẻo, ca khúc chọn những hình ảnh bình dị của biển trời, cảnh sắc và con người để kể về một Quảng Ninh thân thương, gần gũi, nơi tình yêu quê hương trong anh được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ và lớn dần theo năm tháng.

Một trong những sáng tác nổi bật của Bùi Tuấn Ngọc là ca khúc “Ai về quê hương tôi Quảng Ninh”, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023)”. Ngay từ nhan đề, ca khúc đã gợi lên một lời chào đón thân tình bạn bè bốn phương đến với Quảng Ninh để hiểu hơn, yêu hơn vùng đất bên bờ di sản: Ai về quê hương tôi Quảng Ninh/ Nghe biển xanh sóng vỗ yên bình/ Nghe câu hát giao duyên Cửa Vạn/ Thắm tình nghĩa ối a vùng than/Đâu chỉ có riêng một kỳ quan/ Mỗi kỳ quan trong mỗi tâm hồn/ Kiên trung, dũng mãnh, anh hùng thời đại/ Bạch Đằng Giang ra tới Pò Hèn… Những câu hát mở ra một không gian Quảng Ninh vừa thân thuộc, vừa rộng lớn: Có biển, có than, có những địa danh đã đi vào lịch sử và truyền thống đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước...

Nhưng hơn cả, Quảng Ninh không chỉ đẹp bởi những gì thiên nhiên ban tặng, mà còn bởi vẻ đẹp được làm nên từ chính những con người anh dũng, kiên cường. Đặc biệt, ca khúc được sáng tác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), bởi vậy trong từng câu hát còn gửi gắm lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ đã góp phần khắc tạc nên vóc dáng Quảng Ninh hôm nay.

Bùi Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Quảng Ninh thành phố tôi yêu" tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai", chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Nếu “Ai về quê hương tôi Quảng Ninh” là lời tự hào về một vùng đất giàu truyền thống, thì “Quảng Ninh thành phố tôi yêu” lại là tiếng lòng của người nghệ sĩ trẻ trước một chặng đường phát triển mới của quê hương. Ca khúc được Bùi Tuấn Ngọc sáng tác để chào đón dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố. Qua giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc, ca khúc mang theo niềm tin, kỳ vọng vào thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại hơn, hội nhập sâu rộng hơn, nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã được bồi đắp qua bao thế hệ.

Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Quảng Ninh thành phố tôi yêu”, Bùi Tuấn Ngọc cho biết: “Quảng Ninh là nơi tôi sinh ra, lớn lên và có rất nhiều kỷ niệm. Vì vậy, khi quê hương bước vào một dấu mốc phát triển mới, tôi mong muốn thể hiện tình cảm, niềm vui, tự hào của mình bằng chính âm nhạc. Tôi muốn ca khúc vừa có sự biết ơn, tự hào về truyền thống, vừa thể hiện niềm tin, kỳ vọng và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân chung sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bên cạnh đó, ca khúc “Thanh niên Quảng Ninh thời đại mới” cũng cho thấy một màu sắc khác trong sáng tác của Tuấn Ngọc. Tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi “Sáng tác MV, các ca khúc chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027” năm 2022. Với nhịp điệu khỏe khoắn, trẻ trung, ca khúc thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay.

Bùi Tuấn Ngọc đã tạo dấu ấn riêng trong những sáng tác về quê hương Quảng Ninh.

Mỗi ca khúc một sắc thái, nhưng cùng tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt: Từ tình yêu cảnh sắc, văn hóa, lịch sử đến niềm tự hào về con người, từ sự tri ân với những giá trị đã được vun đắp đến khát vọng xây dựng quê hương trong hành trình mới. Đó cũng là cách Bùi Tuấn Ngọc tạo dấu ấn riêng trong những sáng tác về Quảng Ninh.

Từ quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, Tuấn Ngọc vinh dự nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng danh giá: Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân (2025), Chiến sĩ thi đua toàn quân (2025), “Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác” toàn quốc (2025); Huân chương Hữu nghị của Bộ Quốc phòng Lào (2019, 2022) cùng nhiều giải thưởng tại cuộc thi sáng tác âm nhạc....