Xử lý lái xe tải sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện từ phản ảnh trên mạng xã hội

Ngày 20/8/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện nhóm Facebook “CHEK VAR ĐƯỜNG PHỐ” đăng tải clip phản ánh xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-7X6.XX lưu thông tại khu vực nút giao Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Hà Nội; người điều khiển phương tiện có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển. Nội dung đăng tải đồng thời phản ánh phương tiện có biểu hiện chèn ép người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh phương tiện và người điều khiển. Kết quả xác định xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-7X6.XX thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng, thương mại và vận tải P.V, địa chỉ tại Hoài Đức, Hà Nội.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 20/8/2026, người điều khiển xe tô tải là anh P.V.V, sinh năm 1989, trú tại Hà Nội đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội để làm việc. Tại cơ quan Công an, anh P.V.V. xác nhận mình là người trực tiếp điều khiển xe ô tô tải 29C-7X6.XX vào khoảng 00 giờ 40 phút ngày 20/8/2026 tại khu vực nút giao Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.

Sau khi được xem lại clip, anh V. thừa nhận nội dung hình ảnh phản ánh việc mình dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông là đúng.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định kích thước thành thùng xe phù hợp với Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không phát hiện việc cơi nới kích thước thành thùng. Thời điểm phương tiện lưu thông thuộc khung giờ được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với nội dung phản ánh xe tải có hành vi “chèn ép” người tham gia giao thông, lái xe không thừa nhận. Qua tài liệu, hình ảnh hiện có, chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm đối với nội dung này.