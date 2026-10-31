Bóng bầu dục giật cờ nữ phát triển mạnh mẽ, các giải đấu chuyên nghiệp liên tiếp ra đời trước thềm Olympic

Được đưa vào chương trình thi đấu Olympic Los Angeles 2028, bóng bầu dục giật cờ nữ đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, với sự xuất hiện của các giải đấu chuyên nghiệp, nguồn tài trợ và nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho vận động viên.

Cầu thủ Marianne Quirion (Canada, bên trái) và Ashlea Klam (Mỹ, bên phải) tranh chấp bóng trong trận chung kết nội dung nữ giữa Canada và Mỹ tại Giải vô địch bóng bầu dục giật cờ thế giới, ﻿ở Düsseldorf, Đức, ngày 16/8/2026. Ảnh: AP

Izzy Geraci vừa rời công việc tại cửa hàng trang sức của gia đình để theo đuổi mục tiêu giành huy chương vàng Olympic. Với cô, bóng bầu dục giật cờ không còn đơn thuần là đam mê mà đang dần trở thành một nghề nghiệp có thể mang lại thu nhập.

Là một trong những cầu thủ bắt bóng hàng đầu thế giới, Geraci hiện nhận tài trợ từ các thương hiệu lớn như Red Bull và Under Armour, đồng thời thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ.

Được đưa vào chương trình Olympic Los Angeles 2028, môn thể thao này ngày càng thu hút sự quan tâm. Nhiều giải đấu chuyên nghiệp đang được hình thành, trong đó có Grand Slam of Flag, dự kiến ra mắt vào tháng 2 tới với tổng tiền thưởng 500.000 USD.

Olympic Los Angeles trở thành động lực phát triển của bóng bầu dục giật cờ

Kể từ khi được đưa vào chương trình Olympic mùa hè hồi tháng 10/2023, bóng bầu dục giật cờ phát triển nhanh chóng với sự tham gia tích cực của NFL.

Theo USA Football, năm 2025 có hơn 1,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi tham gia môn thể thao này, tăng 32% so với giai đoạn 2015-2024. Số trường đại học có chương trình bóng bầu dục giật cờ cũng tăng từ khoảng 45 trường mùa giải 2025-2026 lên 139 trường hiện nay và dự kiến vượt 170 trường vào năm tới.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, Grand Slam of Flag sẽ ra mắt tại Los Angeles trước thềm Super Bowl, quy tụ 6 đội tuyển nữ hàng đầu thế giới với tổng tiền thưởng 500.000 USD. Bên cạnh đó, USA Football cũng tổ chức Nations Cup từ ngày 10 đến 12/12, quy tụ các đội tuyển Mỹ, Trung Quốc, Mexico và Nhật Bản.

Theo các nhà tổ chức, Olympic 2028 là bước ngoặt đưa bóng bầu dục giật cờ từ một môn thể thao mang tính giải trí trở thành sân chơi chuyên nghiệp, mở ra lộ trình phát triển từ cấp độ trẻ đến đại học và thi đấu đỉnh cao.

Từ sân băng đến sân cỏ

Caroline Moquin-Joubert, cầu thủ đội tuyển Canada, từng chơi khúc côn cầu trên băng trước khi chuyển sang bóng bầu dục giật cờ. Hiện cô vẫn làm kế toán tại Montreal trong khi theo đuổi sự nghiệp thể thao. Moquin-Joubert góp công giúp Canada giành huy chương vàng Giải vô địch thế giới tại Đức mùa hè vừa qua, qua đó giành vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Cô nhận định trình độ các đội tuyển ngày càng nâng cao, từ kỹ thuật, chiến thuật đến tốc độ thi đấu, giúp môn thể thao này trở nên hấp dẫn hơn.

Bóng bầu dục giật cờ là môn thể thao đối kháng giữa hai đội, mỗi đội có 5 cầu thủ trên sân. Các cầu thủ tìm cách đưa bóng vào khu vực ghi điểm của đối phương. Thay vì vật ngã đối thủ, người phòng ngự phải giật dải cờ gắn ở thắt lưng cầu thủ đang giữ bóng để ngăn chặn pha tấn công.