Kimi Antonelli tiến gần chức vô địch F1 tại Mexico dù gặp vấn đề sức khoẻ

Tay đua Kimi Antonelli của đội Mercedes vẫn thể hiện phong độ ấn tượng tại chặng đua Mexico City Grand Prix, dù vừa phải nghỉ một buổi họp báo vì nhiễm virus. Tay đua 20 tuổi đang đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Công thức 1 (F1).

Tay đua Kimi Antonelli (giữa) của đội Mercedes, người Italy, cùng Max Verstappen (trái) ﻿và Isack Hadjar sau vòng phân hạng chặng Grand Prix Mỹ tại Austin, bang Texas, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP

Trong buổi đua thử đầu tiên ngày 30/10, Antonelli về thứ hai, chỉ sau Charles Leclerc của Ferrari với khoảng cách 0,659 giây. Tay đua dự bị của Mercedes, Frederik Vesti, xếp thứ ba.

Antonelli có thể giành chức vô địch ngay trong ngày 1/11 nếu cán đích trong top 9, qua đó phá kỷ lục của Sebastian Vettel, người từng vô địch khi 23 tuổi vào năm 2010. Anh cũng có thể đăng quang mà không cần ghi thêm điểm nếu người chiến thắng không phải Lewis Hamilton hoặc George Russell.

Sau chiến thắng thứ 9 trong mùa giải tại Texas tuần trước, Antonelli cho biết muốn khép lại cuộc đua vô địch bằng một kết quả ấn tượng. Nếu đăng quang, anh sẽ trở thành tay đua Italy đầu tiên vô địch F1 kể từ Alberto Ascari năm 1953.

Trong khi đó, chặng đua tại Mexico cũng đặt ra thách thức lớn do đường đua nằm ở độ cao 2.240m so với mực nước biển, khiến động cơ giảm công suất và hệ thống phanh dễ quá nhiệt. Mercedes đánh giá Ferrari có thể chiếm lợi thế nhờ thiết kế bộ tăng áp phù hợp với điều kiện không khí loãng.