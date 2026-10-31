HLV Kompany vắng mặt trong trận đại chiến giữa Bayern Munich và Dortmund

Bayern Munich chưa để HLV Vincent Kompany tham gia công tác chuẩn bị cho trận đấu với Borussia Dortmund vào ngày 31/10, sau khi nhà cầm quân người Bỉ bị ngất và phải nhập viện hồi tuần trước.

Trợ lý HLV Bayern Munich Aaron Danks chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu giữa Bayern Munich và 1. FC Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức ở Munich, Đức, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Trợ lý HLV Aaron Danks cho biết ban huấn luyện đã nhận được chỉ thị không trao đổi về bóng đá với Kompany, dù ông đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà.

“Chúng tôi không nói chuyện bóng đá với ông ấy. Chỉ thị được đưa ra rất rõ ràng. Ông ấy cần thời gian hồi phục và ở bên gia đình. Chúng tôi không muốn ông ấy tham gia công việc lúc này, để khi trở lại, ông ấy có thể hoàn toàn sẵn sàng”, Danks chia sẻ hôm 30/10.

Danks là người trực tiếp dẫn dắt Bayern trong chiến thắng 6-1 trước Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức hôm 28/10. Trận đấu với Dortmund sắp tới nhiều khả năng sẽ đánh dấu sự trở lại của tiền đạo Harry Kane, sau khi chân sút người Anh giành Quả bóng Vàng hôm 26/10.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, Danks cho biết Bayern không có nhiều thay đổi trong kế hoạch tập luyện. Ông cũng nhấn mạnh các trợ lý của Kompany không phải là những “bản sao thu nhỏ” của HLV người Bỉ, mà mỗi người đều có thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau để duy trì hoạt động của đội bóng trong thời gian ông vắng mặt.

Theo Max Eberl, thành viên ban lãnh đạo Bayern phụ trách thể thao, Kompany được điều trị chứng kích ứng màng não – tình trạng viêm các mô bao quanh não hoặc tủy sống. Trước khi bị ngất, chiến lược gia 40 tuổi còn gặp vấn đề do nhiễm virus và chấn thương hông.