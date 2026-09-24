Bản lĩnh Việt Nam và tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Hòa chung không khí nhộn nhịp của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Hoa Kỳ), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với bạn bè quốc tế về một dân tộc bản lĩnh, đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường và tích cực đóng góp vào công việc chung của thế giới.

Kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế

Trong những ngày ở New York, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa, ghi dấu ấn đặc biệt về sự kết nối tình cảm bạn bè, tình nghĩa quê hương, đất nước. Đó là cuộc gặp xúc động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ, là những tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tham dự, không chỉ có những vị khách với mái tóc đã bạc, mà có cả những người trẻ, đầy nhiệt huyết. Mọi người cùng lắng nghe những câu chuyện cảm động và chia sẻ mong muốn kiến tạo giá trị phát triển mới, vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Ông Frank Joyce, thành viên Hội đồng Trưởng lão Hoa Kỳ, là nhà văn, nhà hoạt động hòa bình kỳ cựu, người bạn thủy chung, gắn bó sâu sắc với Việt Nam. Ông đã đi đầu trong phong trào phản chiến, phản đối cưỡng bức quân dịch và dũng cảm cùng đoàn hoạt động hòa bình đến miền bắc Việt Nam năm 1970 để kết nối nhân dân hai nước. Ông chia sẻ, kể từ chuyến thăm Việt Nam lần đầu vào mùa xuân năm 1970, bản thân ngày càng tin tưởng sâu sắc rằng có rất nhiều điều để học hỏi từ Việt Nam. Ông gửi gắm thông điệp rằng những người thuộc thế hệ lớn tuổi như ông cần nỗ lực hơn nữa để giúp thế hệ người trẻ Hoa Kỳ hiểu biết và gắn kết hơn với Việt Nam.

Anh Bradley Schmelzer, là thế hệ thứ ba của một cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, kể về chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2015 với những kỷ niệm đẹp ở nơi đã đến, người đã gặp để từ đó thấu hiểu và yêu mến Việt Nam, lấy đó làm nền tảng thúc đẩy kết nối thế hệ trẻ hai nước. Bradley Schmelzer hiện là thành viên của tổ chức “Dự án Hai phía" với mục đích kết nối với những người con liệt sĩ cách mạng Việt Nam, giúp những người con từ hai phía thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ lẫn nhau, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, hàn gắn vết thương chiến tranh và cùng hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ đại diện các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục, luật quốc tế, xây dựng… Tại cuộc gặp, các đại biểu sôi nổi chia sẻ cảm nhận về đổi mới ở quê hương, về những tiềm năng của đất nước và mong muốn đóng góp vào tiến trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS) nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức-những người giúp kết nối Việt Nam với dòng chảy tri thức và công nghệ của thế giới. Tiến sĩ đề xuất các giải pháp để phát huy nguồn lực của chuyên gia, trí thức kiều bào như: Xây dựng cơ chế kết nối chuyên gia toàn cầu; Nhà nước đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để các mạng lưới tri thức đăng ký giải quyết, chuyển dịch mạnh mẽ từ cơ chế “mời về nước” sang “mời cùng giải quyết bài toán”…

Đặc biệt, sự kiện lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ cộng đồng người Việt có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Trong số hơn 2.000 đại biểu tham dự, có gần 1.300 kiều bào. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới; trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử nhưng với chân lý không bao giờ thay đổi “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, cộng đồng cần khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới

Sang năm 2027 là tròn 50 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc. Chặng đường ấy, Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng và đóng góp thực chất vào công việc chung của tổ chức; đảm nhiệm hiệu quả nhiều trọng trách và vị trí quan trọng, đưa ra nhiều sáng kiến mang tính đột phá…

Tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ đề của khóa họp lần này về “Khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng Một Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho tất cả” phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học-công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.

Chia sẻ những định hướng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức. Tương lai công nghệ không mặc nhiên bảo đảm công bằng. Tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển, không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay nguồn xung đột mới. Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng bước vào một giai đoạn đóng góp mới, không chỉ thực hiện các cam kết, mà sẽ chủ động, tích cực trong kiến tạo giải pháp, là thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và định hình quản trị công nghệ mới.

Có thể thấy, đây là thông điệp của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có rất nhiều hoạt động song phương quan trọng. Các cuộc gặp lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước ngày càng phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đối với Hoa Kỳ, các hoạt động đã tiếp thêm động lực, biện pháp cụ thể mới để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đạt những kết quả tốt đẹp hơn.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai quốc gia. Trong các cuộc gặp bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời mong Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã cùng nhau vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin, thúc đẩy mối quan hệ và đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, thật sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Hoa Kỳ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, tạo thêm giá trị mới. Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cần phải trở thành động lực mới của quan hệ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Những kết quả đạt được khẳng định bản lĩnh ngoại giao cùng tầm nhìn hội nhập của đất nước Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.