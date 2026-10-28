Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho cán bộ công đoàn, công nhân lao động

Ngày 28/10, tại Bưu điện thành phố Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2026 cho 75 cán bộ công đoàn phụ trách công tác tuyên giáo, văn hóa, truyền thông; các nhân tố nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và cộng tác viên tuyên truyền tại cơ sở.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, phát biểu tại khai giảng lớp đào tạo.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong công nhân lao động; chủ trương, định hướng xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động và công tác tuyên truyền cổ động tại cơ sở.

Các học viên còn được tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế; hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh kiến thức lý luận, chương trình chú trọng thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, dàn dựng chương trình nghệ thuật, hội diễn; thu thập thông tin, viết tin, bài trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Các đại biểu, học viên tham gia khai giảng lớp đào tạo.

Thông qua lớp đào tạo, LĐLĐ thành phố hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên nòng cốt có khả năng tổ chức, nhân rộng phong trào văn hóa tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Lớp đào tạo diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11.