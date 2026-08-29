Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” xác lập Kỷ lục Việt Nam

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, tối 28/8, Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” bên vịnh Di sản thu hút khoảng 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam cho chương trình về số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất đối với một chương trình nghệ thuật kết hợp đa không gian trình diễn.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam﻿ về nội dung Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, chương trình nghệ thuật bên vịnh Di sản kết hợp đa không gian trình diễn có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất Việt Nam cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.



Vào tối 28/8, tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” – một trong những chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao xác nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, chương trình nghệ thuật bên vịnh Di sản kết hợp đa không gian trình diễn có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất Việt Nam cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam

Chương trình thu hút khoảng 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VTV1, VTVgo, VTV8, VTV9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh; đồng thời phát trên các nền tảng số và hệ thống màn hình LED tại các địa phương trong tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là cách tổ chức nhiều không gian trình diễn. Bên cạnh sân khấu chính tại Quảng trường 30/10, các tiết mục được triển khai trên biển, trên không và dọc tuyến bờ vịnh Hạ Long, tạo sự kết nối giữa không gian sân khấu với cảnh quan vịnh Di sản.

Sân khấu trung tâm được thiết kế theo mô hình sân khấu xoay, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng trình diễn hiện đại. Cách tổ chức này tạo nhiều góc nhìn cho khán giả tại Quảng trường 30/10 và các khu vực xung quanh.

Chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" thu hút khoảng 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh, Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” còn là sự kiện văn hóa quy mô lớn, thể hiện sức sống, tầm vóc và khát vọng vươn lên của vùng đất bên vịnh Di sản.

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam ghi nhận quy mô tổ chức và số lượng khán giả trực tiếp của chương trình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đến đông đảo công chúng.