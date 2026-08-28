"Đại tiệc" mừng công dân thành phố

Những ngày qua, câu nói, câu chúc lan tỏa nhiều trên mạng xã hội, ngoài cuộc sống có lẽ là lời chúc mừng thành phố Quảng Ninh, mọi người cùng chúc nhau trở thành công dân thành phố, trai thành phố, gái thành phố… Và hòa chung vào niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào, vinh dự ấy, mừng cho thành phố trẻ, mừng công dân phố, một đại nhạc hội, "đại tiệc" âm nhạc, ánh sáng, cùng nhiều sự kiện giải trí, ẩm thực, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, vui tươi được Quảng Ninh tổ chức.

Có lẽ một điều dễ cảm nhận về niềm tự hào, vinh dự, vui mừng khi Quảng Ninh lên thành phố là trong chuyên trang “Thành phố Quảng Ninh” vừa ra mắt trên Báo Quảng Ninh điện tử đã nhận được rất nhiều lời chúc, lời chia sẻ của người dân, bạn bè trên mọi miền Tổ quốc với những nội dung đầy ý nghĩa: “Từ thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Chúc quê hương Vùng mỏ anh hùng sẽ ngày càng vươn cao, bay xa hơn nữa trên chặng đường phát triển mới, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh vào kỷ nguyên mới của dân tộc”; “Một Quảng Ninh mới đang mở ra với những cơ hội mới. Chúc thành phố ngày càng phát triển bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những công trình hiện đại”; “Chúc mừng thành phố Quảng Ninh hùng cường, hưng thịnh, vươn mình bay cao”; “Thật tự hào là công dân của quê hương Quảng Ninh, thành phố trẻ tràn đầy sức sống. Chúc Quảng Ninh luôn phát triển, phồn vinh, hạnh phúc là nơi đáng sống, điểm đến không chỉ của cả nước mà của cả bạn bè thế giới”…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào 20h10’ ngày 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Sân khấu chương trình được thiết kế mở, hoành tráng, hiện đại. Ảnh: Minh Đức

Sự chung vui, chúc mừng của bạn bè khắp mọi miền Đất nước như tiếp thêm nguồn sinh lực, sức sống, lan tỏa niềm tự hào của công dân thành phố trẻ. Và để ghi đậm dấu ấn, mốc son lịch sử cho một sự khởi đầu mới, chung vui cùng tất cả công dân thành phố, Quảng Ninh sẽ tổ chức một "đại tiệc" âm nhạc với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào 20h10’ ngày 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Đại nhạc hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao đang được yêu thích, như: NSND Quang Thọ; Đen; Tùng Dương; SOONBIN Hoàng Sơn; S’TRONG Trọng Hiếu; Tóc Tiên; Hồ Quỳnh Hương; Rhyder, JiYeon (T-ara); Ngọc Anh; Viết Thu; Lâm Bảo Ngọc; Phương Ly; NSƯT Hoàng Tùng, Tuấn Anh (Sao Mai); Bùi Tuấn Ngọc; nhóm ca sĩ trẻ Quảng Ninh… Với khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng diễu hành, cùng khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân, du khách tham dự, đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. "Đại tiệc" âm nhạc gồm 4 chương: Huyền thoại kỳ quan - khát vọng dựng xây Tổ quốc; Quảng Ninh ngày mới; Quảng Ninh rực rỡ; Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới”, kể về câu chuyện Quảng Ninh vươn mình, tôn vinh những giá trị cốt lõi, hành trình phát triển trở thành thành phố.

Cùng với không gian đại nhạc hội sôi động, hoành tráng trên bờ, phía dưới Vịnh Hạ Long xinh đẹp là hơn 70 tàu du lịch được trang hoàng hệ thống đèn LED đa sắc, kết hợp cờ và các hiệu ứng ánh sáng tổ chức diễu hành trình diễn ánh sáng tạo nên những dải màu trải dài trên mặt biển lung linh, huyền ảo, mang đến cho người dân, du khách một không gian mãn nhãn, rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn là màn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút, kết hợp với các hoạt động nghệ thuật diễn ra trên bờ, hình ảnh hơn 70 tàu du lịch diễu hành trình diễn ánh sáng tạo nên không gian "đại tiệc" âm nhạc, ánh sáng đặc sắc như một lời chúc mừng ấn tượng Quảng Ninh gửi đến người dân và du khách gần xa.

Cùng với không gian đại nhạc hội sôi động, hoành tráng trên bờ, phía dưới Vịnh Hạ Long là hơn 70 tàu du lịch được trang hoàng hệ thống đèn LED đa sắc, kết hợp cờ và các hiệu ứng ánh sáng tổ chức diễu hành trình diễn ánh sáng. Ảnh: Minh Đức

Cùng với "đại tiệc" âm nhạc, ánh sáng, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành phố Quảng Ninh, nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn khác cũng liên tiếp được tổ chức như: Trình diễn ánh sáng công nghệ drone light; trình chiếu công nghệ 3D Mapping bên vịnh di sản; Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực...

Xin chúc mừng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trở thành công dân thành phố, chúc thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, bền vững, một cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo…

*Chuỗi sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn và chào mừng thành phố Quảng Ninh