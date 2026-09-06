2.312 tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh với chủ đề “Quảng Ninh cất cánh trong kỷ nguyên mới”

Sau gần 2 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh với chủ đề “Quảng Ninh cất cánh trong kỷ nguyên mới” đã nhận được tổng số 2.312 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó nhiều nhất là thơ với 1.156 tác phẩm, nhiếp ảnh có 1.040 tác phẩm và 116 tác phẩm âm nhạc.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi.

Cuộc thi được phát động từ 2/7 đến 28/8. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi tập trung vào chủ đề phản ánh chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển của Quảng Ninh; khẳng định những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giới thiệu thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa địa phương; thể hiện khát vọng phát triển và tầm nhìn xây dựng thành phố Quảng Ninh trong tương lai.

Theo kế hoạch, quy trình chấm giải được Ban Tổ chức tiến hành một cách khoa học, bài bản qua các giai đoạn cụ thể. Từ ngày 28/8 đến ngày 4/9, Tổ Thư ký Cuộc thi đã tiến hành rà soát, kiểm tra sơ loại và mã số hóa hồ sơ tham dự nhằm bảo đảm đúng đối tượng, thể lệ và các quy định về bản quyền. Ngày 7/9, họp thống nhất kế hoạch và quy chế chấm giải. Tiếp đó, các thành viên Ban Giám khảo sẽ trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, chấm điểm độc lập từ ngày 8/9 đến ngày 12/9 theo từng chuyên ngành. Phiên họp toàn thể để bình xét và hoàn thiện danh sách đề xuất giải thưởng dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 và 16/9.

Các tác giả được đánh giá độc lập theo thang điểm 100, tiêu chí chấm điểm tập trung vào giá trị nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, tính độc đáo, bản sắc văn hóa đặc trưng cũng như khả năng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi loại hình để trao các giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Cuộc thi dự kiến trao giải trong tháng 9/2026.

Cuộc thi được kỳ vọng tạo ra một đợt sinh hoạt văn học nghệ thuật sôi nổi, khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân; hình thành nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Quảng Ninh năng động, giàu bản sắc.