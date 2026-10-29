Cảng Khâm Châu, Quảng Tây là cửa khẩu cảng biển nhập khẩu dược liệu đầu tiên của Trung Quốc

Theo thông báo từ Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, với sự phê duyệt của Quốc vụ viện Trung Quốc, cửa khẩu cảng Khâm Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu biên giới được phép nhập khẩu dược liệu.

Đây là cửa khẩu cảng biển nhập khẩu dược liệu đầu tiên trên cả nước, đánh dấu kết quả quan trọng trong nỗ lực của Quảng Tây nhằm phục vụ xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – ASEAN và thúc đẩy xây dựng hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới. Việc này sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ngành y dược sinh học của Quảng Tây, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại dược liệu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ảnh chụp thông báo trên website chính thức của Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc.



Theo thông báo, kể từ ngày ban hành, dược liệu có thể được nhập khẩu qua cửa khẩu cảng Khâm Châu. Dược liệu nhập khẩu phải đáp ứng các quy định liên quan, trong đó có Biện pháp quản lý nhập khẩu dược liệu. Cục Quản lý thị trường thành phố Khâm Châu là cơ quan quản lý dược phẩm tại cửa khẩu này, chịu trách nhiệm đăng ký, lưu hồ sơ dược liệu nhập khẩu, tổ chức kiểm nghiệm tại cửa khẩu và thực hiện công tác giám sát, quản lý. Viện Kiểm nghiệm và Nghiên cứu Dược phẩm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là đơn vị kiểm nghiệm dược phẩm được giao chính thức thực hiện công tác kiểm nghiệm dược liệu nhập khẩu tại cửa khẩu cảng Khâm Châu.

Theo đại diện cơ quan chức năng, cảng Khâm Châu có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, bao gồm trung tâm khai báo, khu vực xử lý kiểm nghiệm, kiểm dịch, bến cảng tự động hóa và ga đường sắt trung tâm. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng khu vực kiểm tra chuyên dụng và kho giám sát dành cho dược liệu nhập khẩu theo các tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc.

Đáng chú ý, cơ chế phối hợp giữa kiểm tra của hải quan và lấy mẫu kiểm nghiệm của cơ quan quản lý dược phẩm được triển khai theo hướng đổi mới, cho phép thực hiện một lần khai báo, phối hợp kiểm tra và xử lý theo chức năng của từng cơ quan. Cơ chế này giúp rút ngắn quy trình thông quan và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

Cùng với đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi đối với dược liệu nhập khẩu được xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối dữ liệu từ khâu gửi hàng ở nước ngoài, thông quan tại cửa khẩu, kiểm nghiệm đến lưu thông trên thị trường, qua đó bảo đảm khả năng truy xuất trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Đối với các rủi ro về chất lượng và an toàn, cơ quan chức năng thiết lập quy trình xử lý khép kín đối với dược liệu không đạt yêu cầu, đồng thời phối hợp xây dựng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như tiêu hủy dưới sự giám sát hoặc tái xuất toàn bộ lô hàng, góp phần bảo đảm an toàn và chất lượng dược liệu nhập khẩu.

Với vai trò là đơn vị kiểm nghiệm tại cửa khẩu, Viện Kiểm nghiệm và Nghiên cứu Dược phẩm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã được bổ sung các thiết bị kiểm nghiệm hiện đại, qua đó mở rộng phạm vi kiểm nghiệm đối với các chủng loại dược liệu nhập khẩu. Đồng thời, thời gian kiểm nghiệm được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống còn không quá 7 ngày làm việc, đưa hiệu suất kiểm nghiệm thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Việc cảng Khâm Châu được phê duyệt trở thành cửa khẩu biên giới nhập khẩu dược liệu cấp quốc gia sẽ tiếp tục mở rộng chức năng dịch vụ cửa khẩu của hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới, rút ngắn khoảng cách kết nối giữa thị trường dược phẩm Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm giữa hai bên, đồng thời hỗ trợ Quảng Tây xây dựng trung tâm thương mại dược phẩm hướng tới ASEAN.