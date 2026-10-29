Diễn đàn Nông nghiệp số Trung Quốc - ASEAN 2026 diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây

Ngày 23/10, Diễn đàn Nông nghiệp số Trung Quốc – ASEAN 2026 do Trung tâm Hợp tác Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc tổ chức đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây. Sự kiện mang chủ đề “Kết hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, cùng hướng tới phát triển xanh: Chung tay xây dựng tương lai mới cho hợp tác nông nghiệp Trung Quốc - ASEAN”, diễn đàn nhằm quán triệt tinh thần Hội nghị Cấp cao Trung Quốc - ASEAN và các văn kiện quan trọng, trong đó có “Tuyên bố chung Trung Quốc - ASEAN về thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh”.

Đại diện các cơ quan nông nghiệp của các nước ASEAN, các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước ASEAN tại Trung Quốc, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc, cơ quan quản lý nông nghiệp và nông thôn tại các tỉnh, khu tự trị, thành phố trọng điểm, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế đã tham dự diễn đàn. Các đại biểu cùng trao đổi về đổi mới và phát triển nông nghiệp số, tìm kiếm những hướng đi mới nhằm thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp trong khu vực.

Diễn đàn Nông nghiệp số Trung Quốc – ASEAN 2026

Các đại biểu nhận định công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển nông nghiệp trên toàn cầu. Trung Quốc và ASEAN có thế mạnh bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực này: Trung Quốc có công nghệ, thiết bị, kinh nghiệm triển khai và ứng dụng nông nghiệp số, trong khi ASEAN sở hữu nguồn tài nguyên nông nghiệp nhiệt đới chất lượng cao và thị trường rộng lớn với nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng.

Các đại biểu cho rằng, hai bên cần tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh nghiên cứu chung các công nghệ then chốt, mở rộng ứng dụng công nghệ trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án hợp tác công nghệ.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại diễn đàn.

Đại diện một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan đã chia sẻ tình hình phát triển nông nghiệp thông minh tại mỗi nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc về công nghệ nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực và kết nối chuỗi ngành hàng, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển bền vững trong khu vực.

Tại diễn đàn, Trung tâm Hợp tác Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố 6 ấn phẩm nghiên cứu chuyên đề, gồm: “Báo cáo phân tích đầu tư và hợp tác nông nghiệp đối ngoại của Trung Quốc (2026)”, “Báo cáo nghiên cứu về đầu tư hai chiều trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung Quốc”, “Nghiên cứu về môi trường chính sách đối với đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp”, “Nghiên cứu về phát triển nông nghiệp số và hợp tác quốc tế”, “Báo cáo phát triển hợp tác nông nghiệp Lan Thương – Mekong (2025–2026)” và “Quan sát và suy ngẫm về kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực nông nghiệp”. Các ấn phẩm nhận được sự quan tâm rộng rãi và phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự.