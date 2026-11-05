Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam: “Địa chỉ đỏ” tại Quế Lâm (Quảng Tây)

Tại Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc), có nhiều địa danh lịch sử gắn với giai đoạn đặc biệt trong quan hệ hữu nghị Việt - Trung. Trong đó, Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam là một trong những “địa chỉ đỏ” vừa là chứng tích lịch sử, vừa là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Nhà kỷ niệm các Trường học Việt Nam đặt trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây, thành phố Quế Lâm. Địa điểm này được xây dựng trên chính nền cũ nơi các trường học Việt Nam như Khu học xá Trung ương, trường Thiếu sinh quân Việt Nam… từng hoạt động.

Công trình được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 – 18/1/2010).

Vào những năm 50-70 của thế kỷ XX, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, một số trường học của Việt Nam đã được chuyển đến giảng dạy tại Quảng Tây (Trung Quốc) để đảm bảo sự an toàn cho thầy và trò.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông được đặt trang trọng tại Nhà kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Công trình thu hút nhiều các đoàn đại biểu và du khách đến tham quan từ khi mở cửa.

Những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông được lưu giữ tại Nhà kỷ niệm.

Không gian trưng bày gồm 5 phòng chính với khoảng 2.000 hình ảnh, tư liệu và hiện vật.

Những bộ trang phục, balo của học sinh nhà trường...

... hay những tấm giấy khen, cuốn học bạ giản dị mà đáng trân quý,

... đến những cuốn sách chép nhạc đã in dấu thời gian...

Tất cả đã tái hiện sinh động quá trình tổ chức đào tạo, giảng dạy cho cán bộ, học sinh Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của lịch sử.

Ảnh chụp học sinh lớp 1 trường Nguyễn Văn Bé trong khu Giáo dục học sinh miền Nam Việt Nam được lưu giữ tại Nhà kỷ niệm.

Hình ảnh cựu học sinh học tập tại các trường trong khu vực qua các thời kỳ.

Nhà kỷ niệm các trường học của Việt Nam ở Quảng Tây, Trung Quốc, không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ những hình ảnh, thông tin về một quá trình lịch sử, mà nơi đây đã trở thành ngôi nhà truyền thống lưu giữ những ký ức tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai dân tộc trong quá khứ. Đây chính là một "địa chỉ đỏ" giúp thế hệ trẻ của cả Trung Quốc và Việt Nam hiểu và tự hào về thế hệ cha anh.