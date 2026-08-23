Chặn đầu ô tô, đánh tài xế rồi lớn tiếng: 'Mày biết bố mày là ai không?'

Kẻ lạng lách, đánh võng, chặn đầu ô tô giữa đường rồi lao vào đánh tài xế và hỏi “mày biết bố mày là ai không” đã bị công an đưa về trụ sở xác minh, xử lý.

Tối 22/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Tiên Minh đang xác minh, xử lý vụ việc xảy ra trên tuyến đường 212 qua địa phận xã này. Một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện lạng lách, đánh võng, dừng xe giữa đường, chặn đầu và đánh tài xế ô tô phải nhập viện điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cụ thể, khoảng 12h30 cùng ngày, anh N.Q.S (SN 1980, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 15A-253.06, chở khách đi trên đường 212.

Khi đi đến đoạn đường qua thôn Vỹ Khê, xã Tiên Minh (Hải Phòng) gặp Đinh Sơn Thủy (SN 1982, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng) đi xe máy có biểu hiện lạng lách, đánh võng, dừng xe giữa đường và chặn đầu ô tô của anh N.Q.S.

Sau đó, Đinh Sơn Thủy cầm mũ bảo hiểm bằng nhựa đánh vào đầu anh N.Q.S, khiến anh S. bị thương và phải đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Minh đã đưa Đinh Sơn Thủy về trụ sở làm việc.

Kết quả ban đầu xác định, Đinh Sơn Thủy âm tính với các chất ma túy, nồng độ cồn 0,02 mg/1 lít khí thở.

Người đàn ông hùng hổ cẩm mũ bảo hiểm chạy lại đánh tài xế ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, hình ảnh ghi lại sự việc. Theo nội dung clip, một người đàn ông đi xe máy, chặn đầu ô tô, giật cửa kính, rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào cửa xe giữa đường.

Khi tài xế lái xe đỗ vào lề đường và mở cửa xe bước xuống nói chuyện liền bị người đàn ông này cầm mũ bảo hiểm liên tục đánh vào đầu, vào người. Vừa đánh, người đàn ông này vừa lăng mạ, chửi bới, thách thức và nói: “Mày biết bố mày là ai không”.

Mặc dù một số người dân đến can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn hung hăng lao vào đánh, chửi bởi, lăng mạ tài xế ô tô. Sau khi clip vụ việc chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vi nêu trên của người đàn ông đi xe máy.