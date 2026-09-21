Xe khách chạy chậm ở làn trái cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị xử phạt

Một xe khách chạy với tốc độ khoảng 60 - 63 km/h nhưng không đi về làn đường bên phải, liên tục di chuyển ở làn sát dải phân cách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 20/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách biển kiểm soát 15F-009.xx có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra và dữ liệu điện tử do tổ công tác thu thập, xe khách di chuyển với tốc độ khoảng 60 - 63 km/h trên quãng đường hơn 3 km. Mặc dù tại nhiều đoạn có điều kiện chuyển sang làn bên phải, lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện ở làn sát dải phân cách giữa.

Xe khách biển kiểm soát 15F-009.xx chạy chậm ở làn sát dải phân cách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P.Q.B. (sinh năm 1982, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng). Theo quy định, lái xe bị phạt 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp phương tiện chạy chậm nhưng đi ở làn bên trái trên các tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và lưu thông thông suốt.