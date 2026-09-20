Xe 20 chỗ chở 43 người, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng

Từ phản ánh qua Zalo, CSGT Tuyên Quang kiểm tra xe khách 20 chỗ chở 43 người trên quốc lộ 4C, xử phạt tài xế và hợp tác xã tổng 174 triệu đồng.

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, sau khi tiếp nhận phản ánh qua Zalo về xe khách biển số 23H-012.xx có dấu hiệu vi phạm trên quốc lộ 4C, đơn vị yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh, xử lý.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe V.M.V. có nhiều hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, chiếc xe được phép chở 20 người nhưng tại thời điểm kiểm tra có tới 43 hành khách trên xe, chưa tính lái xe.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Ngoài chở quá số người được phép, lái xe còn điều khiển phương tiện không đúng thời gian được phép hoạt động và không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định.

Làm việc với tổ công tác, lái xe V.M.V. thừa nhận các hành vi vi phạm. CSGT lập biên bản xử phạt tài xế tổng cộng 36 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đơn vị kinh doanh vận tải cũng bị xử lý trong vụ việc này. Lực lượng chức năng lập biên bản đối với Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Trần Phú 2 về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Với hành vi trên, hợp tác xã bị phạt 138 triệu đồng và bị tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với tài xế và hợp tác xã trong vụ việc là 174 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, thời gian hoạt động của phương tiện, đồng thời bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.