Xe máy tông vào cửa nhà dân, thanh niên 19 tuổi tử vong tại chỗ

Nam thanh niên lái xe máy trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, TPHCM) va chạm vào cửa nhà dân khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 19/9, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, anh P.G.P. (19 tuổi, ngụ phường Linh Xuân), lái xe máy mang BS: 59XB-593.16 chạy trên đường Võ Văn Hát, theo hướng ra đường Lã Xuân Oai.

Khi đến đoạn đường cong gần chùa Phước Thạnh (phường Long Trường), anh P. cùng chiếc xe máy va chạm vào cửa nhà dân ở bên tay phải của hướng lưu thông.

Vụ va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Long Trường có mặt trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Được biết, anh P. làm việc cho một công ty chuyên về điện tử trong Khu công nghệ cao.