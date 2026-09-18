Cảnh sát cắt cabin, giải cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn ở Lào Cai

Sau gần 2 giờ cắt phá cabin biến dạng, lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo trên Quốc lộ 279.

Thông tin từ Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khoảng 9h47 ngày 18/9, tại Km 99+650 Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn, xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo khiến nam tài xế mắc kẹt trong cabin.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 15C-058.72 kéo sơ mi rơ moóc chở container do ông Đỗ Văn Tú cầm lái đi theo hướng Bảo Hà - Dương Quỳ.

Trong quá trình di chuyển, xe có dấu hiệu chệch hướng, khiến container cùng sơ mi rơ moóc nghiêng, đổ và va vào xe đầu kéo biển số 24H-051.29 kéo rơ moóc 24RM-005.89 do ông Nguyễn Trường Giang lái theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến phần đầu xe biến dạng, ông Nguyễn Trường Giang bị mắc kẹt bên trong cabin.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, phá cửa xe từ bên ngoài. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Bàn có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 cùng lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án đưa nạn nhân ra ngoài.

Do cabin bị biến dạng nghiêm trọng, việc tiếp cận tài xế gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Bàn tiếp cận từ phía trong cabin, tìm cách tạo khoảng trống. Trong khi đó, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, phá cửa xe từ bên ngoài.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đưa được ông Nguyễn Trường Giang ra khỏi cabin và bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn cấp cứu.

Tài xế Nguyễn Trường Giang được cảnh sát giải cứu sau gần 2 giờ mắc kẹt trong cabin. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Qua thăm khám ban đầu, nạn nhân bị gãy một chân. Hiện sức khỏe ông Giang ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý, làm rõ.