TPHCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn

Người đàn ông nghi bị tai nạn tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, các đơn vị nghiệp vụ, chức năng Công an TPHCM đang điều tra.

Ngày 20-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn trong cơn mưa.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21h ngày 19-9, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BS: 60B9-742.09 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng ngã 6 An Phú đi Quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ việc

Khi gần đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) thì người này nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động giữa đường. Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện nạn nhân nằm trong làn ô tô, xe máy ngã cách đó khoảng 2m.

Nhận tin báo, cơ quan Công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu nhận định có một ô tô (chưa rõ loại) nghi liên quan đến vụ việc, phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Danh tính nạn nhân cũng được xác định là anh P.N.Đ. (SN 1990, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM).