Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 27/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Một góc đô thị Quảng Ninh nhìn từ trên cao.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV (ngày 24/7/2026).

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo Đề án, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của tỉnh, có diện tích hơn 6.231km², đáp ứng và vượt tiêu chuẩn tối thiểu 2.500 km² theo quy định; dân số hơn 1,5 triệu người.

Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí, chức năng, tiêu chí đô thị loại I và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 24/7, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò cực tăng trưởng, trung tâm phát triển năng động của khu vực phía Bắc.