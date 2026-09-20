Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW nêu rõ, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐCP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Nghị định số 111/2018/NĐCP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Căn cứ Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; thực hiện Đề án số 02-ĐA/BTGTW ngày 14/9/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện.

Về mục đích, yêu cầu, Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, tạo sự thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, danh nhân và những người có công với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất, kiên định nhận thức và hành động về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần chủ động, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm được xác định rõ nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với quy mô, tính chất, ý nghĩa, điều kiện thực tế của từng sự kiện, bảo đảm kế thừa, đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có chiều sâu, hướng tới nhiều đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ chủ động tham gia, tương tác, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phân công, phân cấp rõ ràng, đúng thẩm quyền, xác định cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm không chồng chéo; đề cao tính chủ động, gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động; tránh phô trương, hình thức, lãng phí, tạo sức lan tỏa và giá trị lâu dài của các hoạt động kỷ niệm.

Tại Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn chi tiết tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2026-2030 và trong từng năm; nêu rõ quy mô tổ chức kỷ niệm; các hoạt động trọng tâm từ Trung ương đến địa phương đối với từng sự kiện cụ thể.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm, theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh; đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố: Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm bảo đảm đúng theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm căn cứ Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư và Hướng dẫn này chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm đối với từng sự kiện; đối với các hoạt động trọng tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể.

Về tổ chức thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị và theo dõi sát sao công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng bộ các mặt công tác và điều kiện tổ chức; phân công, phân cấp rõ ràng, đúng thẩm quyền, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện; đề cao tính chủ động, gắn vai trò người đứng đầu; quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách và các nguồn lực; ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thật sự cần thiết, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; đặc biệt quan tâm các điều kiện phục vụ Nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương có ngày kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày tái lập, kỷ niệm danh xưng chưa nêu ở trong Hướng dẫn: Thường trực cấp ủy chỉ đạo, rà soát; nếu có ngày kỷ niệm phát sinh cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung, hoạt động chưa phù hợp, biểu hiện phô trương, lãng phí, trùng lặp, dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Sau mỗi sự kiện lớn, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất; kịp thời nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, không để lặp lại nội dung, hình thức không phù hợp.

Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền; chủ trì, tham mưu các cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2026-2030;... chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Đối với các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục, lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 3/9/2026, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 91-KL/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; kèm theo Danh mục các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Toàn văn Hướng dẫn số 08 xem tại đây huong-dan-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-ve-to-chuc-ky-niem-cac-ngay-le-lon.pdf