Phụ nữ thi đua học và làm theo Bác

Trong khí thế thi đua của những ngày đầu thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới, các cấp Hội LHPN thành phố đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ Quảng Ninh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Bằng những việc làm thiết thực, phong trào đang lan tỏa tinh thần thi đua, ý thức tự lực, trách nhiệm và sẻ chia trong cán bộ, hội viên phụ nữ; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

CLB hát Then, đàn Tính (xã Tiên Yên) tổ chức sinh hoạt, tháng 8/2026.

Từ những việc làm cụ thể

Việc học tập và thực hành theo Bác được các cấp Hội LHPN thành phố cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, phần việc gắn với nhiệm vụ công tác Hội và nhu cầu thực tế của hội viên, người dân. Tại Quảng Yên, Hội LHPN phường tập trung vào những phần việc thiết thực, gồm: Vận động hội viên, nhân dân đóng góp lắp điện chiếu sáng đường quê tại thôn Múi Thùa và kết nối chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Tháng 3/2026, Hội đã kết nối 20 “Mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức 300-600 nghìn đồng/tháng/em, trong ít nhất 3 năm. Tổng nguồn lực xã hội hóa cho giai đoạn 2026-2028 trên 220 triệu đồng. Cùng với đó, Hội cũng vận động trên 20 triệu đồng lắp 10 bóng điện năng lượng mặt trời tại thôn Múi Thùa; góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.

Bà Đoàn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Yên, cho biết: “Chúng tôi xác định việc học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng những phần việc cụ thể, sát với nhu cầu của người dân. Chính vì vậy, các mô hình khi triển khai đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và nhân dân”.

Hội LHPN phường Quảng Yên kết nối 20 “Mẹ đỡ đầu”, đỡ đầu 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Hội LHPN xã Tiên Yên đăng ký “CLB hát Then, đàn Tính” là mô hình học tập và thực hành theo Bác. CLB hiện có khoảng 20-30 hội viên tham gia thường xuyên, duy trì tập luyện vào các buổi tối cuối tuần và tham gia biểu diễn tại các hoạt động của thôn, xã, phố đi bộ.

Bà Vi Thị Liều, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Tham gia CLB, chúng tôi thường xuyên tìm tòi, tập luyện các làn điệu Then, điệu múa, đồng thời vận động các bạn trẻ cùng tham gia. Qua đó, mỗi thành viên đều có ý thức hơn trong tự học, tự rèn, gìn giữ bản sắc và cùng nhau bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày”.

Tuyến đường hoa do chi hội phụ nữ khu Việt Dân, phường An Sinh xây dựng, chăm sóc.

Tại An Sinh, Hội LHPN phường đăng ký mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an” gắn với học tập và thực hành theo Bác. Nội dung các tiêu chí gồm, 5 có: Có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, nếp sống văn hóa; 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; 3 an: An toàn, an tâm, an sinh.

Theo bà Tạ Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN phường, 10/10 chi hội đã hưởng ứng triển khai, bám sát từng tiêu chí và lựa chọn phần việc phù hợp với điều kiện của hội viên. Cùng với tuyên truyền xây dựng gia đình văn minh, Hội phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, ứng dụng thương mại điện tử tạo sinh kế; duy trì “Chủ nhật xanh”, phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; chương trình “Mẹ đỡ đầu”… Qua đó, việc học tập và thực hành theo Bác được gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em và cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chung sức xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Những mô hình được xây dựng, duy trì trong thời gian qua tạo nền tảng để các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và thực hành theo Bác trong giai đoạn mới. Sau khi Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” được ban hành, các cấp Hội LHPN thành phố tập trung cụ thể hóa những yêu cầu mới vào nhiệm vụ, phong trào và phần việc.

Với 57 Hội LHPN cấp xã, 3 đơn vị trực thuộc, 624 chi hội và trên 275.000 hội viên, tổ chức Hội có mạng lưới rộng khắp, trực tiếp kết nối phụ nữ với nhiều chương trình phát triển kinh tế, an sinh và hoạt động cộng đồng. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân trên 971,4 tỷ đồng cho 4.857 lượt hộ vay phát triển kinh tế; đồng thời hỗ trợ 804 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh nâng cao kiến thức, năng lực quản trị; 33 hộ kinh doanh cá thể và 5 doanh nghiệp được hỗ trợ thành lập mới.

Hiện các cơ sở Hội duy trì 616 tuyến, đoạn đường “xanh - sạch - đẹp” do phụ nữ quản lý. Mô hình “Biến rác thành tiền” đã được triển khai tại 100% đơn vị, trong đó 548/624 chi hội thực hiện gắn với phân loại rác tại nguồn. Bình quân mỗi tháng, khoảng 25-30 tấn rác thải nhựa được thu gom, tạo nguồn quỹ khoảng 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh. Hơn 5.100 hộ gia đình cũng đang xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh ngay tại hộ.

Hội LHPN phường Hà Lầm trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình hội viên bị thiệt hại nặng do bão số 4, tháng 8/2026.

Nguồn lực được huy động từ các phong trào tiếp tục quay trở lại chăm lo những trường hợp yếu thế. Trong 9 tháng đầu năm, chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhận đỡ đầu mới 179 trẻ mồ côi, nâng tổng số trẻ được hỗ trợ trên toàn thành phố lên 944 em, với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng trao trên 13.500 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3,85 tỷ đồng.

Phụ nữ còn tích cực tham gia những nhiệm vụ chung của địa phương. Các cấp Hội đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động trên 33 hộ gia đình đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tại các địa bàn có dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, 41 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt chi hội thu hút trên 900 lượt hộ dân tham gia, góp phần cung cấp thông tin về dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Thi đua chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, các cấp Hội tiếp tục triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Mô hình “Trạm phân loại rác thải”, “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”, “Chi hội số, xanh”, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Trong giai đoạn mới, việc học tập và thực hành theo Bác tiếp tục được cụ thể hóa bằng những mô hình, phần việc hiệu quả, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố Quảng Ninh văn minh, hiện đại, hạnh phúc.