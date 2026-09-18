Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh làm việc với Thị trưởng thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc tham dự Lễ hội Namhansanseong lần thứ 31, sáng 18/9, tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol.

Sáng 18/9, tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol, trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quảng Ninh với Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đến thăm, làm việc và tham dự Lễ hội Namhansanseong lần thứ 31 - sự kiện văn hóa được tổ chức tại Di sản Văn hóa thế giới Namhansanseong.

Thị trưởng Park Gwan-yeol nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai địa phương được mở rộng từ việc thành phố Gwangju và thành phố Hạ Long (trước đây) ký Thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2025. Trong năm 2025, Đoàn đại biểu thành phố Gwangju đã đến Quảng Ninh tham dự Carnaval Hạ Long theo lời mời của thành phố Hạ Long.

Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đến thăm, làm việc và tham dự Lễ hội Namhansanseong lần thứ 31.

Đánh giá cao việc thành phố Quảng Ninh tiếp nối các mối quan hệ hợp tác quốc tế của thành phố Hạ Long trước đây, Thị trưởng Park Gwan-yeol bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai bên.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Gwangju, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho biết: Đây là lần đầu tiên Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh đến thăm và làm việc tại Gwangju. Chuyến công tác là dịp để hai địa phương tiếp tục kế thừa, củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trước đây.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Thị trưởng Park Gwan-yeol bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai bên.

Đồng chí khẳng định, thành phố Quảng Ninh vui mừng tiếp nối và phát triển quan hệ hợp tác giữa thành phố Hạ Long (trước đây) và thành phố Gwangju; đồng thời cho biết Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh được giao làm đầu mối tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, phía Gwangju đề xuất tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thanh thiếu niên, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân. Thành phố Gwangju cũng mong muốn có cơ hội đưa các đoàn nghệ thuật sang Quảng Ninh biểu diễn, giao lưu tại các sự kiện, lễ hội của thành phố khi điều kiện phù hợp.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn, trao tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng thành phố Gwangju Park Gwan-yeol.

Ghi nhận các đề xuất của phía Gwangju, đồng chí Hồ Văn Vịnh cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của thành phố Quảng Ninh để nghiên cứu, xem xét triển khai; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ giữa thành phố Quảng Ninh và thành phố Gwangju ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đoàn công tác của các sở, ban, ngành thành phố Quảng Ninh do đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn làm việc tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tham dự Lễ hội Namhansanseong lần thứ 31 và các hoạt động giao lưu văn hóa tại thành phố Gwangju, góp phần tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh, văn hóa và những giá trị đặc sắc của thành phố Quảng Ninh tới nhân dân Hàn Quốc.