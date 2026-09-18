Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đồng chí Đinh Hữu Thành và các đồng chí được công bố quyết định. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chúc mừng đồng chí Đinh Hữu Thành và các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được công bố quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.