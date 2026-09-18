Đảng ủy phường Hà Tu: Thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc

Chiều 18/9, Đảng ủy phường Hà Tu tổ chức công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, tổ chức chi đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn phường Hà Tu.

Theo quyết định, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hà Tu là đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường, gồm 3 chi bộ và 47 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gồm 7 đồng chí; chỉ định đồng chí Dương Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Đảng uỷ phường Hà Tu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp phường Hà Tu.

Nhân dịp này, phường Hà Tu cũng đã trao các quyết định thành lập 3 tổ chức công đoàn, 1 tổ chức chi đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng uỷ phường Hà Tu trao quyết định thành lập 3 công đoàn cơ sở.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Tu trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời, đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát, phân loại doanh nghiệp, xác định rõ doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng; chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng. Mỗi tổ chức Đảng phải làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, cầu nối giữa cấp ủy với doanh nghiệp và người lao động; đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và môi trường lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh trực thuộc Đảng uỷ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Hà Tu kết nạp 2 đảng viên mới.

Ngay sau khi thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong chiều nay, Chi bộ Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh đã tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới.