Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh

Trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và tham quan thực tế tại Việt Nam, sáng 20/9, Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào, làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Quảng Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu tham gia Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu tham gia Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp. Quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và các địa phương của Lào ngày càng được củng cố, trong đó Quảng Ninh đã ký kết biên bản hợp tác với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2026–2030, tạo cơ sở tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

﻿PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc.

﻿Đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào, Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, những năm qua, Quảng Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững. Hiện thành phố có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, trong đó có 16 khu công nghiệp đang được đầu tư; 62 cụm công nghiệp theo quy hoạch, trong đó có 23 cụm đang hoạt động; 5 khu kinh tế và trên 240 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 17 tỷ USD. Cùng với đó, Quảng Ninh có 2 di sản thế giới và trên 600 di tích lịch sử, tạo lợi thế quan trọng để phát triển du lịch. Năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước khoảng 100.000 tỷ đồng.

Ngày 24/8/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, mở ra không gian và động lực phát triển mới. Với vị thế mới, thành phố đang tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026–2031, hướng tới xây dựng thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, trao tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa; xử lý nước thải, rác thải tại khu dân cư, đô thị, nhất là ở các điểm du lịch; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và một số nội dung cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn cán bộ Lào cảm ơn lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đã đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ tin tưởng, với những lợi thế và tiềm lực, thành phố Quảng Ninh sẽ có bước đột phá trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của địa phương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Đồng chí mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, đoàn kết với 3 tỉnh Bắc Lào. Những nội dung được trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc sẽ là những kinh nghiệm bổ ích để các thành viên Đoàn công tác nghiên cứu, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan, nghiên cứu tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng.

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng.

Trước đó, Đoàn đã tham quan, nghiên cứu thực tế tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng, qua đó tìm hiểu kinh nghiệm phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tổ chức sản xuất tại Quảng Ninh.