Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Ngày 20/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế. Các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York; Phạm Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada cùng tham gia Đoàn.

Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hợp tác đa phương toàn cầu; khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích hai bên.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện song phương; góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới.