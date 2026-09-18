Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đến thời điểm hiện nay, toàn Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đã kết nạp 3.128 đảng viên mới, đạt gần 90% chỉ tiêu năm. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Trường THPT Minh Hà chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho các học sinh.

Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu kết nạp 3.500 đảng viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện chỉ tiêu được giao, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; chủ động rà soát, tạo nguồn, đặc biệt là những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Cùng với việc tạo nguồn, các tổ chức Đảng cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp quần chúng ưu tú hiểu rõ mục đích, lý tưởng của Đảng, xác định đúng động cơ phấn đấu, từ đó tự giác rèn luyện, trưởng thành và đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại Đảng bộ phường Phong Cốc, công tác phát triển đảng viên được triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ chỉ tiêu, phân công trách nhiệm, chú trọng tạo nguồn ngay từ cơ sở.

Là một trong những tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy phường Phong Cốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đảng viên, Đảng bộ Trường THPT Minh Hà đã có cách làm phù hợp, hiệu quả, đặc biệt trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ Trường THPT Minh Hà đã kết nạp được 10 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 25%, trong đó có 6 đảng viên là học sinh. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác phát triển đảng viên trẻ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, rèn luyện thế hệ trẻ.

Học sinh Trường THPT Minh Hà tìm hiểu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thư viện nhà trường.

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hà Phạm Đức Hiển cho biết: Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ Trường THPT Minh Hà xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ phường Phong Cốc về kết nạp đảng viên năm 2026, Đảng ủy nhà trường đã ban hành kế hoạch, xác định mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 8 đảng viên trở lên. Đồng thời, phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”, yêu cầu các chi bộ chủ động tạo nguồn, quan tâm giáo viên trẻ, đoàn viên, học sinh lớp 12 có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, có động cơ phấn đấu vào Đảng. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động Đoàn, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng và quá trình rèn luyện thực tiễn, nhà trường phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Cùng với Đảng bộ Trường THPT Minh Hà, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường Phong Cốc đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển đảng viên, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ phường Phong Cốc đạt kết quả nổi bật. Tính đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 33 đảng viên mới, vượt 5 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra, đạt 117,9%.

Đảng ủy phường Phong Cốc tổ chức lễ trao quyết định kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Phường Phong Cốc cung cấp

Tại phường Mạo Khê, công tác phát triển đảng viên cũng đạt kết quả tích cực. Được giao chỉ tiêu kết nạp 100 đảng viên trong năm 2026, đến nay Đảng bộ phường đã kết nạp được 110 đảng viên, đạt 110% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 4.042 người. Để có được kết quả trên, Đảng bộ phường đã chú trọng công tác tạo nguồn, quan tâm phát triển đảng viên trong các lĩnh vực, địa bàn, lực lượng, nhất là những quần chúng ưu tú có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tại cơ sở. Việc phát triển đảng viên được gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Không chỉ tại Phong Cốc, hay Mạo Khê, nhiều tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố cũng đạt kết quả cao trong thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 26/59 đảng bộ trực thuộc hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Trong đó, nhiều đảng bộ có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp cao như: Đảng bộ phường Liên Hòa kết nạp được 52 đảng viên (đạt 200%); Đảng bộ phường Móng Cái 2 kết nạp 51 đảng viên (đạt 127%); Đảng bộ Quân sự tỉnh kết nạp 36 đảng viên (đạt 128,6%); Đảng bộ xã Hải Lạng kết nạp được 18 đảng viên (đạt 120%); Đảng bộ đặc khu Cô Tô đạt 116,7%, Đảng bộ Móng Cái 1 đạt 109%...

Đảng bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Mạo Khê) tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Đinh Yến

Theo số liệu tổng hợp, đến nay toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 3.128 đảng viên mới, đạt gần 90% chỉ tiêu năm 2026. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung rà soát nguồn, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới, bảo đảm việc kết nạp đảng viên thực sự góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.