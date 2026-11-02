Bà Iliana Yotova dẫn đầu bầu cử tổng thống Bulgaria

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Bulgaria ngày 1/11 cho thấy quyền Tổng thống Iliana Yotova đang dẫn đầu với khoảng 58% số phiếu, trong khi đối thủ Andrey Gyurov đã thừa nhận thất bại. Nếu kết quả được xác nhận chính thức, bà Yotova sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Bulgaria đắc cử thông qua bầu cử trực tiếp.

Quyền tổng thống, ứng cử viên tổng thống Iliana Yotova bỏ phiếu tại Sofia, Bulgaria, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP.

Theo số liệu kiểm phiếu do một số tổ chức thăm dò công bố, bà Iliana Yotova giành được khoảng 58% số phiếu, vượt xa mức 38% của ông Andrey Gyurov, cựu Thủ tướng lâm thời được các đảng đối lập theo đường lối cải cách và thân phương Tây ủng hộ.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông Gyurov đã thừa nhận thất bại, khẳng định đây là lựa chọn của người dân Bulgaria và kết quả bỏ phiếu cần được tôn trọng. Kết quả chính thức dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 2/11 theo giờ địa phương.

Cuộc bầu cử tổng thống lần này được xem là phép thử chính trị quan trọng đầu tiên đối với đảng Bulgaria Tiến bộ của Thủ tướng Rumen Radev, lực lượng ủng hộ bà Yotova. Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4, đảng này giành 131 trong tổng số 240 ghế, qua đó nắm đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Bà Yotova, 62 tuổi, đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống Bulgaria từ tháng 1/2026, sau khi ông Radev từ chức tổng thống để tham gia tranh cử quốc hội. Cuộc bầu cử lần này là cơ hội để bà giành được nhiệm kỳ tổng thống thông qua lá phiếu trực tiếp của cử tri. Bà Yotova được cho là sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại của ông Radev, duy trì định hướng hội nhập châu Âu của Bulgaria, đồng thời ủng hộ cải thiện quan hệ với Nga.

Tại Bulgaria, chức vụ tổng thống chủ yếu mang tính nghi lễ và đại diện quốc gia. Người đứng đầu nhà nước không nắm quyền hành pháp, trong khi các chính sách quan trọng đều phải được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, việc được bầu trực tiếp giúp tổng thống có ảnh hưởng chính trị đáng kể.

Theo quy định, Tổng thống Bulgaria là người đứng đầu các lực lượng vũ trang, có quyền phủ quyết luật, ký kết các điều ước quốc tế và bổ nhiệm đại sứ. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm và mỗi người chỉ được đảm nhiệm tối đa hai nhiệm kỳ.