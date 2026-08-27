Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 26/8, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Patrick Achi rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà đã thăm mô hình phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm, làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: DUY LINH)

Hoan nghênh Quốc hội Bờ Biển Ngà lần đầu tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên xác định hợp tác trên kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương, trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm và tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng đồng thời là hình mẫu để các nước châu Phi hướng tới trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.