Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi

Chiều 23/8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8/2026.

Trong không khí trao đổi cởi mở và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên ở châu Á từ khi nhậm chức tháng 1/2026 và chỉ 4 tháng sau khi hai Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4/2026. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Bờ Biển Ngà trong việc thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, khẳng định vị thế đầu tàu của Bờ Biển Ngà ở Tây Phi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các quốc hội ngày nay không chỉ thực hiện chức năng lập pháp và giám sát mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, công lý và phát triển bền vững.

Bên cạnh chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, một số kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin với đoàn Bờ Biển Ngà về các định hướng lớn trong hoạt động của Quốc hội khóa XVI, trong đó chú trọng công tác xây dựng pháp luật để tạo điều kiện tốt nhất cho nền kinh tế Việt Nam phát triển, đóng góp vào mục tiêu phát triển hai con số.

Hoan nghênh Quốc hội Bờ Biển Ngà lần đầu tiên tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam do một Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xác định hợp tác trên kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát.

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, đưa Bờ Biển Ngà trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm 2025 với kim ngạch thương mại đạt gần 2 tỷ USD. Nhấn mạnh vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong đôn đốc, giám sát việc đàm phán, ký kết và triển khai các văn bản, thỏa thuận nền tảng như Hiệp định khung hợp tác giữa hai Chính phủ, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình mà Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi chúc mừng thành tựu 40 năm Đổi mới và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: DUY LINH)

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi nhấn mạnh thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các nước châu Phi, mô hình phát triển của Việt Nam có thể là con đường mà Bờ Biển Ngà có thể lựa chọn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Bày tỏ ấn tượng trước những đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho đất nước cũng như những cải cách của Quốc hội trong phương thức làm việc, áp dụng khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, quản lý tài chính công, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm cải cách hoạt động của Quốc hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới của nhau, nhất là các chính sách liên quan xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đạt hơn 3-5 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: DUY LINH)

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tăng cường tham vấn, tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu trên các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Về việc kết nối với các tổ chức khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Bờ Biển Ngà ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Bờ Biển Ngà kết nối với ASEAN và các nước thành viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Bờ Biển Ngà vào năm 2027 cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành và đoàn doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế cụ thể giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và đề nghị giao các cơ quan liên quan hai nước thu xếp.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm và khảo sát các công cụ chuyển đổi số trong lập pháp tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà một lần nữa bày tỏ ấn tượng trước năng lực và các thành tựu chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.