Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh

Sáng 13/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu Phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh (Kinh tế Diệc Trang).

Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi và Tập đoàn Thị Nguyên (CVTE); nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn và tham quan khu trưng bày sản phẩm, xưởng sản xuất xe điện của Xiaomi cùng các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực của CVTE.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE, Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và CVTE; cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, AI, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan, tìm hiểu sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực tại Tập đoàn CVTE, Khu kinh tế Diệc Trang. (Ảnh: TTXVN)

Siêu nhà máy Xiaomi tọa lạc tại Khu Phát triển kinh tế-công nghệ Bắc Kinh, có diện tích khoảng 718.000m², là cơ sở sản xuất thông minh tích hợp nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy áp dụng hệ thống sản xuất chuyên biệt dành cho xe năng lượng mới tiên tiến hàng đầu trong ngành, được trang bị 6 phân xưởng cốt lõi bao gồm các công đoạn quan trọng như đúc áp lực, dập, hàn thân xe, sơn, lắp ráp pin và lắp ráp hoàn thiện xe. Nhà máy hướng tới trở thành cơ sở sản xuất xe năng lượng mới có công nghệ hàng đầu thế giới và mức độ tích hợp cao, góp phần xây dựng năng lực sản xuất xe năng lượng mới tiên tiến trên quy mô toàn cầu.

CVTE nằm trong nhóm doanh nghiệp có thị phần hàng đầu trong các lĩnh vực chủ lực như bo mạch điều khiển chính cho màn hình LCD và bảng tương tác thông minh. Công ty liên tục phát triển các lĩnh vực như linh kiện điện tử, giáo dục tương lai, dịch vụ doanh nghiệp, công nghiệp điện toán, màn hình thương mại, phần cứng thông minh và sản xuất thông minh.

CVTE đã được công nhận với nhiều danh hiệu cấp quốc gia như Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Quốc gia, Doanh nghiệp Trình diễn Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Thiết kế Công nghiệp Cấp Quốc gia và Doanh nghiệp Trình diễn Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Công ty cũng 8 năm liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc.