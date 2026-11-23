Sự kiện trong tuần

Từ ngày 23/11-29/11/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 23/11:

Hội nghị giao ban Thường trực Thành uỷ.

Họp nghe báo cáo và cho ý kiến về các Chương trình đầu tư công về chống ngập lụt đô thị; chỉnh trang hạ ngầm kỹ thuật viễn thông, lưới điện và PCCC khu vực đô thị giai đoạn 2026-2030; nghe báo cáo và cho ý kiến Chương trình đầu tư công nâng cấp đê điều, an ninh nguồn nước trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, năm 2026 (đợt 2).

Đoàn công tác của Bộ NN&MT làm việc với thành phố Quảng Ninh về kết quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, các vấn đề môi trường chính và xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khảo sát về tình hình KT-XH năm 2026, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2027 (lĩnh vực GD&ĐT).

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2026).

Khai mạc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo và an toàn mạng toàn diện cho học sinh phổ thông.

- Thứ Ba, ngày 24/11:

Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm của Cục Hải quan và Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố (Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, phường Hạ Long).

- Thứ Tư, ngày 25/11:

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị tập huấn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2026.

Đoàn công tác của Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới khảo sát tại thành phố Quảng Ninh về lao động, việc làm.

Hội thảo Ứng dụng KHCN trong phát triển nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị tập huấn khảo sát sự hài lòng của người dân năm 2026.

- Thứ Năm, ngày 26/11:

Họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc lĩnh vực Pháp chế.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Hội thảo khoa học “Quản lý đối tượng sinh vật hại chính gây rụng lá, rụng hoa, khô cành trên cây hồi theo hướng hữu cơ, sinh học bền vững”.

- Thứ Sáu, ngày 27/11:

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước.

Hội thảo đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên.

- Thứ Bảy, ngày 28/11:

Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, gắn với phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 (Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, phường Hạ Long).

- Chủ nhật, ngày 29/11:

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 - “Chạm vùng Di sản” (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử).