Các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền

Chiều 21/11, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Đoàn kiểm tra số 3 việc thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền trên địa bàn thành phố, đã làm việc với các địa phương: Đông Triều, Mạo Khê, An Sinh, Bình Khê, Hoàng Quế.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc tại phường Hoàng Quế.

Qua rà soát, đánh giá của các địa phương, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và ủy quyền tại cấp xã bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Việc giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở được thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Hoàng Quế.

Quá trình thực hiện đã tạo điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong nâng cao năng lực tham mưu, xử lý công việc và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; từng bước rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp nhận khối lượng lớn nhiệm vụ mới trong thời gian ngắn, trong khi nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn ở một số lĩnh vực còn hạn chế, đã tạo áp lực đáng kể đối với công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. Một số nhiệm vụ có tính chất chuyên sâu, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Các địa phương cần thấm nhuần quan điểm, chủ trương trong đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hướng về cơ sở, sát dân, gần dân. Các địa phương phối hợp với các sở, ngành để rà soát tổng thể số lượng các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền bổ sung sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, có đánh giá chi tiết, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá những khó khăn về nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ngành tổng hợp, tiếp thu để hướng dẫn các địa phương thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, phân tích và có đánh giá hiệu quả, hạn chế giải quyết thủ tục hành chính cụ thể để tham mưu UBND thành phố.